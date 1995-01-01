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    Ташуев: «Давайте и в магазинах сделаем Fan ID. Это все надуманные вещи, которые ни к чему не приводят»

    Главный тренер «Чайки» из ФНЛ-2 Сергей Ташуев прокомментировал введение паспортов болельщика (Fan ID). Он считает их бессмысленными.

    «Я даже толком не знаю, для чего это делается, с какой целью. Мне как-то все равно, скажут оформить – оформлю. Может, пытаются соблюдать какую-то безопасность, но мне кажется, это все надуманные вещи, которые ни к чему не приводят.

    Все в жизни очень просто – нормальный человек приходит на стадион, болеет, ненормальный может что-то другое делать и не важно, о футболе речь или о чем-то другом. Давайте сделаем Fan ID в магазинах. Зашел что-то купить, а тебе: «Дайте Fan ID». Это не совсем логично. Но раз хотят, значит, сделаем, пусть будет», – сказал Ташуев.

    • Ранее о бойкоте матчей с Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Зенита», «Ростова», «Крыльев Советов», «Рубина», «Уфы», «Динамо», ЦСКА, «Локомотива» и других команд.
    • Закон должен вступить в силу с 1 июня.
    • Система будет подобна действовавшей на ЧМ-2018.

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    Дюков – о бойкоте фанатов из-за Fan ID: «РФС заинтересован в полных трибунах, но на атмосферу на аренах влияют многие факторы»

    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 12:39
    Комментарии1
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      Рейтинг: +837

      Юрэс 34 минуты назад

      ЦИФРОВОЙ КОНЦЛАГЕРЬ.
      ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ это УДОБНО

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