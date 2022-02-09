Ташуев: «Давайте и в магазинах сделаем Fan ID. Это все надуманные вещи, которые ни к чему не приводят»

Главный тренер «Чайки» из ФНЛ-2 Сергей Ташуев прокомментировал введение паспортов болельщика (Fan ID). Он считает их бессмысленными.

«Я даже толком не знаю, для чего это делается, с какой целью. Мне как-то все равно, скажут оформить – оформлю. Может, пытаются соблюдать какую-то безопасность, но мне кажется, это все надуманные вещи, которые ни к чему не приводят.

Все в жизни очень просто – нормальный человек приходит на стадион, болеет, ненормальный может что-то другое делать и не важно, о футболе речь или о чем-то другом. Давайте сделаем Fan ID в магазинах. Зашел что-то купить, а тебе: «Дайте Fan ID». Это не совсем логично. Но раз хотят, значит, сделаем, пусть будет», – сказал Ташуев.