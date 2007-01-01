Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?
    2 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому
    3 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?

    «Алания»: «Задача – выход в РПЛ»

    Вице-президент «Алании» Данил Гуриев сообщил, что клуб намерен выйти в РПЛ. На это не влияет уход полузащитника Бутты Магомедова в «Химки».

    — Не повлияет ли подобный трансфер на корректировку задачи на сезон?

    — Ни в коем случае! Хочу заверить всех: задача клуба остаeтся прежней — выход в Премьер-лигу. И продажа Магомедова на неe никак не повлияет.

    • «Алания» идет в ФНЛ в зоне переходных матчей.
    • Команду тренирует экс-игрок ЦСКА Спартак Гогниев.
    • «Алании» не было в РПЛ с 2013 года.

    Товарищеские матчи. «Краснодар» одержал волевую победу над «Хэкеном», «Крылья Советов» обыграли «Нижний Новгород»

    Магомедов – новый игрок «Химок»

    Полузащитник «Алании» Магомедов перейдет в «Химки»

    Источник: официальный сайт «Алании»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:39
    Комментарии1
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93824
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68727
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru