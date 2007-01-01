«Алания»: «Задача – выход в РПЛ»

Вице-президент «Алании» Данил Гуриев сообщил, что клуб намерен выйти в РПЛ. На это не влияет уход полузащитника Бутты Магомедова в «Химки».

— Не повлияет ли подобный трансфер на корректировку задачи на сезон?

— Ни в коем случае! Хочу заверить всех: задача клуба остаeтся прежней — выход в Премьер-лигу. И продажа Магомедова на неe никак не повлияет.

«Алания» идет в ФНЛ в зоне переходных матчей.

Команду тренирует экс-игрок ЦСКА Спартак Гогниев .

. «Алании» не было в РПЛ с 2013 года.

Товарищеские матчи. «Краснодар» одержал волевую победу над «Хэкеном», «Крылья Советов» обыграли «Нижний Новгород»

Магомедов – новый игрок «Химок»

Полузащитник «Алании» Магомедов перейдет в «Химки»