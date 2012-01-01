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    Джикия – о Ещенко-тренере: «Для нас он русский среди итальянцев, который всегда может выслушать»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался об Андрее Ещенко, который стал тренером московского клуба.

    ― К Ещенко и Реброву на новых должностях уже привыкли?

    ― Ситуация с Ещенко случилась за пару дней до сборов. Было очень неожиданно. Андрей Олегович совсем недавно был футболистом: мог спокойно доиграть сезон, а потом стать тренером. Но он решил по-другому, теперь помогает так.

    Для нас он русский среди итальянцев, который всегда может выслушать. Он же был в нашей шкуре совсем недавно, это огромный плюс. У Реброва же другая работа, он на руководящей должности. Артeм Геннадьевич тоже много помогает.

    ― Ты называешь Ещенко и Реброва по имени-отчеству. Как воспринимаешь подсказ от недавнего партнeра?

    ― Спокойно. Уже дважды на сборе выполнял с ним работу. Все переключились на то, что он теперь Андрей Олегович, а не Ещ. Шуток стало меньше. У человека другой статус ― теперь он тренер, а Ребров ― руководитель.

    • После публикации фото в стрингах Ещенко перешел на тренерскую работу.
    • 9 февраля ему исполнится 38 лет.
    • Он играл за «Спартак» с 2016 года. В 109 матчах забил 1 гол и отдал 3 ассиста.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10706

      playsh 7 минут назад

      Джи,что-то ты льстишь себе - ну какой из тебя итальянец,максимум синегалец.

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