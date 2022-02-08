Джикия – о Ещенко-тренере: «Для нас он русский среди итальянцев, который всегда может выслушать»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался об Андрее Ещенко, который стал тренером московского клуба.

― К Ещенко и Реброву на новых должностях уже привыкли?

― Ситуация с Ещенко случилась за пару дней до сборов. Было очень неожиданно. Андрей Олегович совсем недавно был футболистом: мог спокойно доиграть сезон, а потом стать тренером. Но он решил по-другому, теперь помогает так.

Для нас он русский среди итальянцев, который всегда может выслушать. Он же был в нашей шкуре совсем недавно, это огромный плюс. У Реброва же другая работа, он на руководящей должности. Артeм Геннадьевич тоже много помогает.

― Ты называешь Ещенко и Реброва по имени-отчеству. Как воспринимаешь подсказ от недавнего партнeра?

― Спокойно. Уже дважды на сборе выполнял с ним работу. Все переключились на то, что он теперь Андрей Олегович, а не Ещ. Шуток стало меньше. У человека другой статус ― теперь он тренер, а Ребров ― руководитель.