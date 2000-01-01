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    Ещенко завершил карьеру и вошел в тренерский штаб «Спартака»

    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко завершил игровую карьеру в 37 лет, сообщает пресс-служба клуба.

    Бывший игрок сборной России останется в «Спартаке». Он войдет в тренерский штаб команды.

    • В феврале Ещенко исполнится 38 лет.
    • Он играл за «Спартак» с 2016 года. В 109 матчах забил 1 гол и отдал 3 ассиста.
    • Ещенко брал со «Спартаком» чемпионство и Суперкубок России.
    • Он также играл за «Динамо», «Локомотив», «Кубань», «Анжи» и другие клубы.

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    Источник: инстаграм «Спартака»

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    Сегодня, 18:37
    Комментарии11
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      Рейтинг: +1048

      СуперПАВ9 10 минут назад

      Дурачем мог бы в Химках поиграть стринги на мозги на стринги надовили

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6389

      vladik12 42 минуты назад

      Это после фотки с ниткой вместо трусов?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18426

      derrik2000 > vladik12 29 минут назад

      Так потому и вошёл, что фото ПОСЛЕ чего-то опубликовал.
      Сейчас в Спартаке любят "креативность". )))))))))))))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +10254

      playsh 56 минут назад

      Интересно,за какие такие заслуги этот перекати-поле будет входить в тренерский штаб?Ну дела,однако.У Федуна всё же репа требует ремонта.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3801

      Блямба > playsh 50 минут назад

      "потому что нельзя быть красивым таким"

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5930

      Из Твери Леха > playsh 39 минут назад

      за фото в душевой в стрингах. дезеувские традиции

      2
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    • ...
      Рейтинг: +205

      Кирилл Михайлов 1 час назад

      зря фото в стрингах выложил...

      3
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      Рейтинг: +56472

      portero 1 час назад

      Зачем такие туповатые Спартаку....

      4
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      Рейтинг: +633

      прабабушка краба > portero 41 минуту назад

      чтоб среди руководства и персонала не выделялся

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +18426

      derrik2000 > portero 30 минут назад

      А что, сейчас штаП клуба лучше???
      Они берут в штат ЕДИНОМЫШГЛЕННИКА!

      0
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      Рейтинг: +23972

      vladimir-7 > portero 24 минуты назад

      Для подтверждения исторического единообразия штабистов.

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