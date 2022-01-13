Ещенко завершил карьеру и вошел в тренерский штаб «Спартака»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко завершил игровую карьеру в 37 лет, сообщает пресс-служба клуба.
Бывший игрок сборной России останется в «Спартаке». Он войдет в тренерский штаб команды.
- В феврале Ещенко исполнится 38 лет.
- Он играл за «Спартак» с 2016 года. В 109 матчах забил 1 гол и отдал 3 ассиста.
- Ещенко брал со «Спартаком» чемпионство и Суперкубок России.
- Он также играл за «Динамо», «Локомотив», «Кубань», «Анжи» и другие клубы.
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Источник: инстаграм «Спартака»