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  • Ещенко завершил карьеру и вошел в тренерский штаб «Спартака»

Ещенко завершил карьеру и вошел в тренерский штаб «Спартака»

13 января 2022, 18:37
18

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко завершил игровую карьеру в 37 лет, сообщает пресс-служба клуба.

Бывший игрок сборной России останется в «Спартаке». Он войдет в тренерский штаб команды.

  • В феврале Ещенко исполнится 38 лет.
  • Он играл за «Спартак» с 2016 года. В 109 матчах забил 1 гол и отдал 3 ассиста.
  • Ещенко брал со «Спартаком» чемпионство и Суперкубок России.
  • Он также играл за «Динамо», «Локомотив», «Кубань», «Анжи» и другие клубы.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Ещенко Андрей
Комментарии (18)
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portero
1642088331
Зачем такие туповатые Спартаку....
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Кирилл Михайлов
1642088875
зря фото в стрингах выложил...
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Plyash
1642089880
Интересно,за какие такие заслуги этот перекати-поле будет входить в тренерский штаб?Ну дела,однако.У Федуна всё же репа требует ремонта.
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vladik12
1642090721
Это после фотки с ниткой вместо трусов?
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Иван Петров 1986
1642093420
Тренировать будет в стрингах.
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хряк СМ
1642094984
Голой жопой вошёл, условие входа.
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Беспонтий
1642096855
сутки через двое с ребровым на шлагбауме и весь штаб
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Garrincha58
1642101896
просидел года четыре на лавке теперь пора завершать вот такие у нас футболёры а в Европе играют до 38-40 и не сидят как некоторые
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Чехов на Садовой
1642115771
Заслужил хлопец место в штате, уж заслужил! Сракой своей заслужил. Интересно, кого его жопа так сильно привлекла? Вот в чём вопрос...
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Hektor 84
1642351466
Гнать из Спартака вместе с Ребровым
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