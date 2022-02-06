«Спартак» проведет третий сбор в Турции. Ваноли запретил транслировать матчи

«Спартак» назвал место и сроки проведения третьего зимнего сбора.

«Определились место и сроки заключительного подготовительного сбора красно-белых. Он пройдет в турецком Белеке с 15 по 19 февраля.

«Спартак» проведет за это время два товарищеских матча: 18 февраля против нижнекамского «Нефтехимика» и 19-го — против «Шахтeра» из Караганды. По решению тренерского штаба обе встречи не будут транслироваться в открытом доступе», – сообщает пресс-служба клуба.

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Матч состоится 26 февраля.

Команда Паоло Ваноли идет на 9-м месте в РПЛ.

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