«Спартак» проведет третий сбор в Турции. Ваноли запретил транслировать матчи

«Спартак» назвал место и сроки проведения третьего зимнего сбора.
«Определились место и сроки заключительного подготовительного сбора красно-белых. Он пройдет в турецком Белеке с 15 по 19 февраля.
«Спартак» проведет за это время два товарищеских матча: 18 февраля против нижнекамского «Нефтехимика» и 19-го — против «Шахтeра» из Караганды. По решению тренерского штаба обе встречи не будут транслироваться в открытом доступе», – сообщает пресс-служба клуба.
- В первом туре после возобновления РПЛ «Спартак» сыграет с ЦСКА
- Матч состоится 26 февраля.
- Команда Паоло Ваноли идет на 9-м месте в РПЛ.
Источник: сайт «Спартака»