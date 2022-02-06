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    «Спартак» проведет третий сбор в Турции. Ваноли запретил транслировать матчи

    «Спартак» назвал место и сроки проведения третьего зимнего сбора.

    «Определились место и сроки заключительного подготовительного сбора красно-белых. Он пройдет в турецком Белеке с 15 по 19 февраля.

    «Спартак» проведет за это время два товарищеских матча: 18 февраля против нижнекамского «Нефтехимика» и 19-го — против «Шахтeра» из Караганды. По решению тренерского штаба обе встречи не будут транслироваться в открытом доступе», – сообщает пресс-служба клуба.

    • В первом туре после возобновления РПЛ «Спартак» сыграет с ЦСКА
    • Матч состоится 26 февраля.
    • Команда Паоло Ваноли идет на 9-м месте в РПЛ.

    Джикия: «От Ваноли исходят те же эмоции, что и от Карреры»

    Джикия: «В «Спартаке» не шутят над Свиновым. Мы никогда не будем смеяться над его фамилией»

    Джикия: «Вижу себя в «Спартаке» до самого конца. Мы нуждаемся друг в друге»

    Источник: сайт «Спартака»

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    Сегодня, 17:55
    Комментарии15
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      Рейтинг: +2516

      ПалкоВводецъ 3 минуты назад

      Запретил, чтобы не так было стыдно быть посмешищем. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +15484

      paracetamol 7 минут назад

      Ваноли испужался.

      1
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      Рейтинг: +469

      haxxproxx 13 минут назад

      Кто такой Ваноли? Он где раньше тренировпл?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +28074

      silver29 45 минут назад

      Ну если как с "Ригой" эта Ваноли собралась играть , то пусть только сам и смотрит, не вилико и действо ((((

      0
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      Рейтинг: +57904

      portero 53 минуты назад

      Что-то рано он занервничал?
      Может стиль у него такой, затихариться, посмотрим оправдается эта маскировка или нет???

      2
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      Рейтинг: +28074

      silver29 > portero 43 минуты назад

      стиль похоже стандартный, сначала валить все на предыдущих тренеров, потом все всем обещать ну и под занавес готовить три пакета.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3665

      Питерский князь 1 час назад

      Неее, так.
      Fan SpartakA IDI V PETDIV.
      :)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +117

      Рыло свина 1 час назад

      Ваноли готовит сюрпрайс.

      2
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      Рейтинг: +3665

      Питерский князь 1 час назад

      Для болельщиков Спартака выпустили специальные паспорта ФАН АЙДИ В ПЕРДИВ!
      :)))

      7
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      Рейтинг: +6599

      nik55 > Питерский князь 47 минут назад

      а для бомжей открыли новую помойку

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13670

      ilichkadr 1 час назад

      Правильно Ваноли! Надо скрытно провести перегруппировку сил, чтобы не было проклятым буржуинам ни житья, ни покоя без этой важной Тайны!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +12749

      NewLife 1 час назад

      А как же перестройка и гласность ?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13657

      Cleaner > NewLife 1 час назад

      А нечего тут!..
      Ржу я со Спартака не зря!...)))

      5
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      Рейтинг: +6599

      nik55 > Cleaner 46 минут назад

      ты что конь ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15405

      Persona_non_Grata > nik55 2 минуты назад

      До коня ему еще дорасти надо, так - жеребчик несмышленый )))

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