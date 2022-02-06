Игнашевич: «Хочу попасть на стажировку в «Локомотив», «Динамо» и «Спартак»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич заявил, что хотел бы побывать на стажировке в одном из ведущих российских клубов.

«Раньше регулярно ездил за границу на стажировку. Но сейчас из-за ковидных дел невозможно никуда поехать. У наших нескольких тренеров я уже был. У Николича, например. Сейчас зимой, может быть, куда-нибудь еще поеду.

Есть желание попасть к хорошим тренерам. Лучше за границей. Но и у нас есть хорошие специалисты. С российской школой я знаком, поэтому лучше посмотреть на иностранцев. Я с удовольствием съездил бы в «Локомотив» или «Динамо», посмотрел бы на сегодняшний «Спартак».

В первую очередь — к топовым тренерам. И лучше ехать к опытным. Молодые много экспериментируют. А опытные специалисты — это как читать хорошую художественную литературу. Такие тренеры много знают, от них получаешь больше информации даже в таких базовых вещах, как атака и защита», — сказал Игнашевич.