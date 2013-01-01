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    Игнашевич: «Хочу попасть на стажировку в «Локомотив», «Динамо» и «Спартак»

    Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич заявил, что хотел бы побывать на стажировке в одном из ведущих российских клубов.

    «Раньше регулярно ездил за границу на стажировку. Но сейчас из-за ковидных дел невозможно никуда поехать. У наших нескольких тренеров я уже был. У Николича, например. Сейчас зимой, может быть, куда-нибудь еще поеду.

    Есть желание попасть к хорошим тренерам. Лучше за границей. Но и у нас есть хорошие специалисты. С российской школой я знаком, поэтому лучше посмотреть на иностранцев. Я с удовольствием съездил бы в «Локомотив» или «Динамо», посмотрел бы на сегодняшний «Спартак».

    В первую очередь — к топовым тренерам. И лучше ехать к опытным. Молодые много экспериментируют. А опытные специалисты — это как читать хорошую художественную литературу. Такие тренеры много знают, от них получаешь больше информации даже в таких базовых вещах, как атака и защита», — сказал Игнашевич.

    • «Балтика» идет на 7-м месте в таблице ФНЛ после 25 туров.
    • Игнашевич возглавляет команду с октября прошлого года.
    • В качестве игрока Игнашевич выступал за «Крылья Советов», «Локомотив» и ЦСКА.

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    Источник: «РБ Спорт»

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