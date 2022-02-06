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  • Игнашевич: «Хочу попасть на стажировку в «Локомотив», «Динамо» и «Спартак»

Игнашевич: «Хочу попасть на стажировку в «Локомотив», «Динамо» и «Спартак»

6 февраля 2022, 17:16
13

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич заявил, что хотел бы побывать на стажировке в одном из ведущих российских клубов.

«Раньше регулярно ездил за границу на стажировку. Но сейчас из-за ковидных дел невозможно никуда поехать. У наших нескольких тренеров я уже был. У Николича, например. Сейчас зимой, может быть, куда-нибудь еще поеду.

Есть желание попасть к хорошим тренерам. Лучше за границей. Но и у нас есть хорошие специалисты. С российской школой я знаком, поэтому лучше посмотреть на иностранцев. Я с удовольствием съездил бы в «Локомотив» или «Динамо», посмотрел бы на сегодняшний «Спартак».

В первую очередь — к топовым тренерам. И лучше ехать к опытным. Молодые много экспериментируют. А опытные специалисты — это как читать хорошую художественную литературу. Такие тренеры много знают, от них получаешь больше информации даже в таких базовых вещах, как атака и защита», — сказал Игнашевич.

  • «Балтика» идет на 7-м месте в таблице ФНЛ после 25 туров.
  • Игнашевич возглавляет команду с октября прошлого года.
  • В качестве игрока Игнашевич выступал за «Крылья Советов», «Локомотив» и ЦСКА.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. ФНЛ Россия. Премьер-лига ФНЛ Балтика Локомотив Динамо Спартак Игнашевич Сергей
Комментарии (13)
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Блямба
1644158434
В Рубин сгоняй.К топовому. Там и поржёшь и пожрёшь... ещё и с собой дадут.
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ilichkadr
1644161478
Смотри Серёга, как бы просмотрами не завершить ещё не начавшуюся тренерскую карьеру.
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111Hunter111
1644162400
К бомжам не ходи, там блох поймаешь и дрочить научат.
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Hektor 84
1644163005
А чего в родную ослятню не хочешь? Или заодно решил по шпионить? Или в ослятне бездари присосались?
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mihail200606
1644163056
Что там смотреть.. В Европу ездий лучше, привейся их вакцинами и ездий спокойно
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haxxproxx
1644167331
В спартык? Тебя там научат 7-0 проигрывать и позорит Россию. Игнаш, не тупи...
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Demgel
1644171460
"Посмотрел бы на сегодняшний «Спартак»".Это он про интерес,так чтобы адепты ФК Газпром тут не поносили по чем зря.А условные "40 помощников Семака" секреты не выдадут,Мюллер не позволит.Кстати Мостовой,бери пример с Сереги,хватит слюнями разбрасываться на Матч ТВ.
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Plyash
1644181064
Ты уж определись,Серёжа,твою репу на три части не разделишь.
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житель СПб
1644211771
Тут многие шутят. А если серьезно - то идти надо в Динамо. Это самый правильный клуб в России по развитию и перспективам.
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alefreddy
1644216229
определись и пожалуйста
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