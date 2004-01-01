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    Уткин: «Если бы Галицкий хотел, то выпустил бы 11 воспитанников хоть завтра»

    Полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин, арендованный у «Краснодара», высказал о мечте Сергея Галицкого выпустить на поле 11 воспитанников клуба.

    ― Веришь, что мечта Галицкого выпустить в основе 11 воспитанников осуществится?

    ― Да. Этот момент настанет, но через трудности и ошибки. Если бы Галицкий так хотел, он бы мог выпустить их хоть завтра. Просто пока не все воспитанники готовы.

    Но Галицкий уже может гордиться тем, что создал такую академию и растит молодых парней для российского футбола. Он дарит шанс развиваться, показать себя. За это я ему всегда буду благодарен.

    • Галицкий – инициатор создания футбольного клуба «Краснодар», который был основан 22 февраля 2008 года.
    • «Краснодар» идет на 5-м месте в РПЛ.

    Уткин: «Любой шаг в лигу из топ-5 – это топ. Хочу закончить карьеру в «ПСЖ»

    Уткин – об уходе из «Краснодара»: «Можно пять лет ждать шанс, но было интересно попробовать что-то новое»

    Уткин: «Если бы Галицкий реально хотел стать тренером «Краснодара», он бы им стал»

    Источник: «Чемпионат»

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