Уткин: «Если бы Галицкий хотел, то выпустил бы 11 воспитанников хоть завтра»

Полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин, арендованный у «Краснодара», высказал о мечте Сергея Галицкого выпустить на поле 11 воспитанников клуба.

― Веришь, что мечта Галицкого выпустить в основе 11 воспитанников осуществится?

― Да. Этот момент настанет, но через трудности и ошибки. Если бы Галицкий так хотел, он бы мог выпустить их хоть завтра. Просто пока не все воспитанники готовы.

Но Галицкий уже может гордиться тем, что создал такую академию и растит молодых парней для российского футбола. Он дарит шанс развиваться, показать себя. За это я ему всегда буду благодарен.