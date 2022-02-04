Уткин: «Если бы Галицкий хотел, то выпустил бы 11 воспитанников хоть завтра»

Полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин, арендованный у «Краснодара», высказал о мечте Сергея Галицкого выпустить на поле 11 воспитанников клуба.
― Веришь, что мечта Галицкого выпустить в основе 11 воспитанников осуществится?
― Да. Этот момент настанет, но через трудности и ошибки. Если бы Галицкий так хотел, он бы мог выпустить их хоть завтра. Просто пока не все воспитанники готовы.
Но Галицкий уже может гордиться тем, что создал такую академию и растит молодых парней для российского футбола. Он дарит шанс развиваться, показать себя. За это я ему всегда буду благодарен.
- Галицкий – инициатор создания футбольного клуба «Краснодар», который был основан 22 февраля 2008 года.
- «Краснодар» идет на 5-м месте в РПЛ.
Источник: «Чемпионат»