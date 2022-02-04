Анчелотти – о 0:1 с «Атлетиком»: «Не худший матч. У «Реала» нет игроков уровня Бензема»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал поражение от «Атлетика» (0:1) в 1/4 финала Кубка Испании.

«У нас нет игроков уровня Карима (Бензема не сыграл из-за повреждения – прим. «Бомбардира»), но я не изменил план на игру.

«Атлетик» давил до 70-й минуты и забил на последней минуты. Думаю, у нас было преимущество только в компенсированное время. Игра шла не так, как мы планировали.

Это не худший матч «Реала» в сезоне. Игра была равной до финального свистка. Не я был удивлен нашей игрой», – сказал Анчелотти.