Анчелотти – о 0:1 с «Атлетиком»: «Не худший матч. У «Реала» нет игроков уровня Бензема»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал поражение от «Атлетика» (0:1) в 1/4 финала Кубка Испании.
«У нас нет игроков уровня Карима (Бензема не сыграл из-за повреждения – прим. «Бомбардира»), но я не изменил план на игру.
«Атлетик» давил до 70-й минуты и забил на последней минуты. Думаю, у нас было преимущество только в компенсированное время. Игра шла не так, как мы планировали.
Это не худший матч «Реала» в сезоне. Игра была равной до финального свистка. Не я был удивлен нашей игрой», – сказал Анчелотти.
- «Реал» не выходит в финал Кубка с 2014 года.
- Мадридцы лидируют в Примере.
- В 1/8 финала ЛЧ мадридцы сыграют с «ПСЖ».
Источник: Marca