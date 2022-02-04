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    Анчелотти – о 0:1 с «Атлетиком»: «Не худший матч. У «Реала» нет игроков уровня Бензема»

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал поражение от «Атлетика» (0:1) в 1/4 финала Кубка Испании.

    «У нас нет игроков уровня Карима (Бензема не сыграл из-за повреждения – прим. «Бомбардира»), но я не изменил план на игру.

    «Атлетик» давил до 70-й минуты и забил на последней минуты. Думаю, у нас было преимущество только в компенсированное время. Игра шла не так, как мы планировали.

    Это не худший матч «Реала» в сезоне. Игра была равной до финального свистка. Не я был удивлен нашей игрой», – сказал Анчелотти.

    • «Реал» не выходит в финал Кубка с 2014 года.
    • Мадридцы лидируют в Примере.
    • В 1/8 финала ЛЧ мадридцы сыграют с «ПСЖ».

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    Источник: Marca

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2560

      FRZZ 1 час назад

      Тяжелый случай, всегда нужно иметь план Б.

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