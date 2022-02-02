Феминистка раскритиковала Генича за шутку о Гринвуде, арестованном по подозрению в изнасиловании. Комментатор извинился

Известная феминистка Лиза Лазерсон раскритиковала комментатора «Матч ТВ» Константина Генича за шутку о полузащитнике «МЮ» Мэйсоне Гринвуде, которому вменяют изнасилование и угрозы убийством в адрес своей девушки.

«Не верю, что вижу такое. Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич оправдывает изнасилования в самом популярном футбольном стриме.

«Кто из нас, как говорится, так не делал?» – спрашивает Константин, рассказывая, как футболист «Манчестера» Гринвуд принуждал свою девушку к сексу и бил ее. После этой фразы мужчины в студии заливаются хохотом. Какой же ад.

Ждeм, что Константин Генич публично извинится, а «Матч ТВ» заявит, что оправдание насилия непозволительно», – написала Лазерсон в телеграме.

Позже Генич принес извинения в своем телеграме: «Дорогая Лиза! Хочу извиниться перед вами и всеми, кого задела моя неудачная «шутка» в очередном выпуске «Коммент. Лайв».

Я ни в коем случае не поддерживаю никакую форму насилия: будь то моральная и физическая».