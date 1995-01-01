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    Феминистка раскритиковала Генича за шутку о Гринвуде, арестованном по подозрению в изнасиловании. Комментатор извинился

    Известная феминистка Лиза Лазерсон раскритиковала комментатора «Матч ТВ» Константина Генича за шутку о полузащитнике «МЮ» Мэйсоне Гринвуде, которому вменяют изнасилование и угрозы убийством в адрес своей девушки.

    «Не верю, что вижу такое. Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич оправдывает изнасилования в самом популярном футбольном стриме.

    «Кто из нас, как говорится, так не делал?» – спрашивает Константин, рассказывая, как футболист «Манчестера» Гринвуд принуждал свою девушку к сексу и бил ее. После этой фразы мужчины в студии заливаются хохотом. Какой же ад.

    Ждeм, что Константин Генич публично извинится, а «Матч ТВ» заявит, что оправдание насилия непозволительно», – написала Лазерсон в телеграме.

    Позже Генич принес извинения в своем телеграме: «Дорогая Лиза! Хочу извиниться перед вами и всеми, кого задела моя неудачная «шутка» в очередном выпуске «Коммент. Лайв».

    Я ни в коем случае не поддерживаю никакую форму насилия: будь то моральная и физическая».

    • В преступлении Гринвуда обвинила девушка. Помимо фото с окровавленным лицом она выложила аудио, где игрок принуждает ее к сексу.
    • Клуб отстранил 20-летнего англичанина от тренировок и матчей.
    • Полиция арестовала Гринвуда в воскресенье. Сегодня его освободили под залог.

    Гринвуда освободили под залог. Ему вменяют изнасилование и угрозы убийством (The Telegraph)

    «МЮ» – о ситуации с Гринвудом: «Клуб решительно осуждает любое насилие»

    Гринвуд арестован по подозрению в угрозах убийством. Его будут допрашивать до среды (BBC)

    Источник: телеграм-канал Лизы Лазерсон

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    Сегодня, 18:17
    Комментарии4
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      Рейтинг: +4421

      FENIX-SL 13 минут назад

      ахахахахахаххахаха
      реально смешно
      а когда фемка нечинает вякать, смех полностью оправдан

      0
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      Рейтинг: +493

      Riot Zero 19 минут назад

      Дорогая Лиза! Хочу послать тебя *****.
      Дорогая Лиза! Хочу борща 3,14здуй к плите.
      Дорогая Лиза! Что ты сказала? Тебя плохо слышно из Саратова!

      0
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      Рейтинг: +1233

      zarsm 23 минуты назад

      Ну и дебил... Не поддерживаю фемок, но она права

      1
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      Рейтинг: +6550

      vladik12 31 минуту назад

      Развелось их.

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