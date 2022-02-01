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    Алберто будет зарабатывать в «Зените» 1 миллион в год («Матч ТВ»)

    Стало известно, сколько будет зарабатывать в «Зените» нападающий Юри Алберто.

    По информации «Матч ТВ», 20-летний бразилец будет получать около 1 миллиона евро в год. В контракт также включены бонусы за достижения команды.

    Алберто будет зарабатывать в «Зените» меньше, чем Сердар Азмун, перешедший в «Байер».

    Ранее бразильские СМИ сообщали, что годовая зарплата Алберто в клубе из Петербурга составит 3 миллиона евро.

    • По данным Transfermarkt, «Зенит» купил Алберто за 20 миллионов евро.
    • Стороны заключили контракт до июня 2027 года.
    • Форвард уже готовится с командой ко второй части сезона на сборе в Португалии.

    Зарплата Алберто в «Зените» – 3 миллиона в год (Resistencia Colorada)

    «Кто вы по гороскопу?» «Зенит» пошутил над Заремой в интервью с Алберто

    Новичок «Зенита» Алберто: «Мой кумир – Левандовски»

    Источник: «Матч ТВ»

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    01.02.2022 23:31
    Комментарии22
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      Рейтинг: +119

      Азбука 1 час назад

      Один лимон-скучно. Надо было руководству Зенита запустить дезу в СМИ, что о непомерной сумме заработков Юрика. Пущай все хейтеры захлебнутся желчью. Империя зла должна быть ужасной, а правда всё равно не нужна.

      1
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      Рейтинг: +9374

      Alekxei Z. > Азбука 48 минут назад

      Где ты в России ПРАВДУ слышишь ?
      Может по ТВ , на ток-шоу ?
      Кто правду говорит , того иностранным агентом называют.
      Вот так и живём, правдиво !!!

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      Рейтинг: +11061

      Вомбат 1 час назад

      Согласно питерским СМИ, его купили за 17 млн евро, но Интернасиональ может еще получить в ближайщие годы до 3 млн бонусов. Контракт на 1 млн евро в год базовой зарплаты, но за счет бонусов она может вырасти вдвое. Ровно на таких же условиях в Зенит переходил Азмун. Так что все логично.

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      Рейтинг: +9374

      Alekxei Z. 1 час назад

      Верится с трудом.
      Предполагаю , что российские " брёвна" в Зените получают 1 лям евро , а тут молодая звезда Бразилии.
      Побойтесь Бога.
      Матч-тв это рупор Газпрома, что скажут то и озвучат.
      Вчера только бразильские СМИ озвучили 3 лимона, матч сразу опровержение.
      Вот так и в ФФП вмещаются. Страна лжи, во всём !!!! Как же это надоело!!! О времена , о люди !!

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      Рейтинг: +11061

      Вомбат > Alekxei Z. 1 час назад

      Вы не правы. Начиная с 2012 года Зенит проходил трижды аудит УЕФА. Раз аудиты пройдены благополучно, значит цифры бюджета Зенита истинны. А в бюджете прописаны расходы по контрактам. Зенит 26-я команда Европы по бюджету. 179 млн евро за прошлый сезон, 183 млн евро за этот, причем эта цифра включает расходы на трансферы. Так что в Зените, как и в Спартаке, не могут быть обычным делом многомиллионные контракты. Для игрока основы команда с бюджетом 130-180 млн евро общепринятая норма 1-1.5 млн евро в год. Помню, как про Данни в 2012 году в Португалии писали, что у него контракт 6 млн евро, и он вынужден был раскрыть сумму, что футболисты очень не любят. Сумма та была вдвое меньше. А он был тогда самый высокооплачиваемый, да и бюджет Зенита в то время был больше.

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      Рейтинг: +9374

      Alekxei Z. > Вомбат 1 час назад

      Для чего вы цифры приводите?
      Сутормин за 50 т.рублей.
      Что сказки рассказывать.
      Данни у Динамо говорили за 30 лямов купили , только вот в Москве этих денег не видели.
      Федун по Быстрову сам рассказывал , был звонок "сверху" и Вова в Питере.
      Вы уж всю эту херь не несите в массы, что молодой из Бразилии , трансфер 17-20 лямов , а ЗП как у Ерохина , Оздоева и т.п.
      Никогда до путинизма не думал , что в Питере одни пиз...болы !!! Погода на вас что-ли влияет ?

      0
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      Рейтинг: +6343

      mamba9090909 > Alekxei Z. 59 минут назад

      Все сплетни основываются на предположениях. Главное погромче вякнуть и побольше !!!!!!!!!!!! наставить. И читатели типа Джейн Псаки будут разносить это как достоверность.

      1
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      Рейтинг: +9374

      Alekxei Z. > mamba9090909 53 минуты назад

      Я не слушаю Джейн Псаки, мне достаточно правдолюбца из бункера.

      0
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      ...
      Рейтинг: +123

      FCSpartakM > mamba9090909 31 минуту назад

      тут гораздо проще все. Кто один из спонсоров УЕФА . Вот и весь вопрос в фэйр плэях. Второе- Миллер скинул весь резерв своему другу Ротенбергу в Сочи. Получили прибыль , подправили ФФ. Все настолько палево, что уже ничего не вызывает удивление. Ну третье. Газпрмоский канал вещает о ЗП игрока. Они уже вещают о 17 млн, хотя трансфермакет показывает 20.

      0
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      Рейтинг: +6343

      mamba9090909 > FCSpartakM 5 минут назад

      Настолько всё дебильно и тупо, что отвечать даже не хочется. Хотя.... насчёт трансфермакета - все их показания строятся на предположениях. А из предположений тупые делают выводы.

      0
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      Рейтинг: +3482

      tarasofka 2 часа назад

      тем временем, рыло кутепов получает 2,3 ляма в год на лавке))

      7
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    • ...
      Рейтинг: +194

      Дубина 2 часа назад

      Опять газпром воду мутит!
      Еще скажите что пришел за булку хлеба и молоко играть бразилец))))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2558

      FRZZ 2 часа назад

      Вчера было 3, а сегодня 1, хрен поймешь, нам как-то все равно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57566

      portero 2 часа назад

      Ну вот один лям это уже имеет место для роста и старания...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +13636

      ilichkadr 3 часа назад

      Если учесть, что 82,4 % бразильских футболистов получают меньше 1000 реалов в месяц (252 доллара), то 1 миллион евро в год это сумасшедшие деньги.

      3
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      Рейтинг: +15438

      paracetamol 4 часа назад

      Хватит ему для начала. Может вообще бесполезным оказаться, а может быть и нет!

      2
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      Рейтинг: +1083

      Сергей Каспийский 8 часов назад

      он еще ничего не показал, если забьет 10 голов в 10 матчах - ценник поднимется

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