Алберто будет зарабатывать в «Зените» 1 миллион в год («Матч ТВ»)

Стало известно, сколько будет зарабатывать в «Зените» нападающий Юри Алберто.

По информации «Матч ТВ», 20-летний бразилец будет получать около 1 миллиона евро в год. В контракт также включены бонусы за достижения команды.

Алберто будет зарабатывать в «Зените» меньше, чем Сердар Азмун, перешедший в «Байер».

Ранее бразильские СМИ сообщали, что годовая зарплата Алберто в клубе из Петербурга составит 3 миллиона евро.

По данным Transfermarkt, «Зенит» купил Алберто за 20 миллионов евро.

Стороны заключили контракт до июня 2027 года.

Форвард уже готовится с командой ко второй части сезона на сборе в Португалии.

Зарплата Алберто в «Зените» – 3 миллиона в год (Resistencia Colorada)

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