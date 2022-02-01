Алберто будет зарабатывать в «Зените» 1 миллион в год («Матч ТВ»)

Стало известно, сколько будет зарабатывать в «Зените» нападающий Юри Алберто.
По информации «Матч ТВ», 20-летний бразилец будет получать около 1 миллиона евро в год. В контракт также включены бонусы за достижения команды.
Алберто будет зарабатывать в «Зените» меньше, чем Сердар Азмун, перешедший в «Байер».
Ранее бразильские СМИ сообщали, что годовая зарплата Алберто в клубе из Петербурга составит 3 миллиона евро.
- По данным Transfermarkt, «Зенит» купил Алберто за 20 миллионов евро.
- Стороны заключили контракт до июня 2027 года.
- Форвард уже готовится с командой ко второй части сезона на сборе в Португалии.
Источник: «Матч ТВ»