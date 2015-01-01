Зарплата Алберто в «Зените» – 3 миллиона в год (Resistencia Colorada)

Стало известно, сколько «Зенит» будет платить новичку Юри Алберто.

Годовая зарплата бразильца составит 3 миллиона евро.

В «Интернасьонале» нападающий зарабатывал около 400 тысяч евро за сезон.

По данным Transfermarkt, «Зенит» купил Алберто за 20 миллионов евро.

Стороны заключили контракт до июня 2027 года.

Форвард уже готовится с командой ко второй части сезона на сборе в Португалии.

«Кто вы по гороскопу?» «Зенит» пошутил над Заремой в интервью с Алберто

Новичок «Зенита» Алберто: «Мой кумир – Левандовски»

Гендиректор «Зенита»: «Зарплата Алберто ниже, чем была у Азмуна»