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    Зарплата Алберто в «Зените» – 3 миллиона в год (Resistencia Colorada)

    Стало известно, сколько «Зенит» будет платить новичку Юри Алберто.

    Годовая зарплата бразильца составит 3 миллиона евро.

    В «Интернасьонале» нападающий зарабатывал около 400 тысяч евро за сезон.

    • По данным Transfermarkt, «Зенит» купил Алберто за 20 миллионов евро.
    • Стороны заключили контракт до июня 2027 года.
    • Форвард уже готовится с командой ко второй части сезона на сборе в Португалии.

    «Кто вы по гороскопу?» «Зенит» пошутил над Заремой в интервью с Алберто

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    Источник: Resistencia Colorada

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии6
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      Рейтинг: +4231

      neim 1 час назад

      Ну точно, на место Дзюбы взяли !

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      Рейтинг: +539

      Damir07 1 час назад

      Вот ещё одно доказательства что в газпроме в управлении зинитом сидят одни д.....
      Они купили этого игрока за 24 миллиона
      А МС купил алвареса меньше за 20 милионов
      Бразилец забивал раз 10 матчах
      А Аргентине почти в каждом матче
      Зенит купил игрока дороже но забивает раз в год а у МС он будет забивать каждый раз но дешевле вот тебе и управление клубом самым большим и самым богатым в самой большой стране в мире вес мир смееться над нами из за таких менеджеров клубов

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      Рейтинг: +11818

      Fusballer 1 час назад

      Скромно.

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      Рейтинг: +183

      Дубина 1 час назад

      Лучше бы на эти 30 млн людям в деревнях построили пункты скорой помощи и больницы маленькие((( а они пилят все им мало,тянут шлак весь подряд))))

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      Рейтинг: +3965

      neveldomha > Дубина 50 минут назад

      Полиграф Полиграфыч, лучше бы тебе опять в шарика обратиться.

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      Рейтинг: +183

      Дубина 1 час назад

      В 10 раз больше практически!
      Ну и какой АДЕКВАТНЫЙ уважаемый клуб будет платить за игрочишку почти 30 млн евро с зарплатой около 4 лям с бонусами?

      Правильно ни кто!

      А наши липовые чямпионы деньгами народными кидаются налево и право! Не свои не жалко!! Еще Абелард в помойку - ЕЩЕ!!!!

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