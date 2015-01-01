Зарплата Алберто в «Зените» – 3 миллиона в год (Resistencia Colorada)

Ну точно, на место Дзюбы взяли !
Стало известно, сколько «Зенит» будет платить новичку Юри Алберто.
Годовая зарплата бразильца составит 3 миллиона евро.
В «Интернасьонале» нападающий зарабатывал около 400 тысяч евро за сезон.
- По данным Transfermarkt, «Зенит» купил Алберто за 20 миллионов евро.
- Стороны заключили контракт до июня 2027 года.
- Форвард уже готовится с командой ко второй части сезона на сборе в Португалии.
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