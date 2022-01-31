«Кто вы по гороскопу?» «Зенит» пошутил над Заремой в интервью с Алберто

А я лишь в очередной раз напомню, что футбольный Бог всегда больно, жёстко и в самый неподходящий момент наказывает тех, кто глумится над проблемамаи и неудачами Спартака. Так что ждём-с! =)
Пресс-служба «Зенита» пошутила над супругой владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремой Салиховой в интервью с нападающим Юри Алберто.
- В августе экс-спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов показал переписку с Заремой насчет выбора главного тренера.
- Она хотела назначить Руя Виторию, так как он овен по гороскопу.
– Кто вы по гороскопу?
– «Рыбы».
– Спасибо, можем работать.
- По данным Transfermarkt, «Зенит» купил Алберто за 20 миллионов евро.
- Стороны заключили контракт до июня 2027 года.
- Форвард уже прибыл в Португалию на сбор команды.
Задали Юри действительно важный вопрос pic.twitter.com/jfbiYp75oV— ФК «Зенит» (@zenit_spb) January 31, 2022
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