Пресс-служба «Зенита» пошутила над супругой владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремой Салиховой в интервью с нападающим Юри Алберто.
- В августе экс-спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов показал переписку с Заремой насчет выбора главного тренера.
- Она хотела назначить Руя Виторию, так как он овен по гороскопу.
– Кто вы по гороскопу?
– «Рыбы».
– Спасибо, можем работать.
- По данным Transfermarkt, «Зенит» купил Алберто за 20 миллионов евро.
- Стороны заключили контракт до июня 2027 года.
- Форвард уже прибыл в Португалию на сбор команды.
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Источник: твиттер «Зенита»