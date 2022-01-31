«Кто вы по гороскопу?» «Зенит» пошутил над Заремой в интервью с Алберто

Пресс-служба «Зенита» пошутила над супругой владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремой Салиховой в интервью с нападающим Юри Алберто.

В августе экс-спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов показал переписку с Заремой насчет выбора главного тренера.

насчет выбора главного тренера. Она хотела назначить Руя Виторию, так как он овен по гороскопу.

– Кто вы по гороскопу?

– «Рыбы».

– Спасибо, можем работать.

По данным Transfermarkt, «Зенит» купил Алберто за 20 миллионов евро.

Стороны заключили контракт до июня 2027 года.

Форвард уже прибыл в Португалию на сбор команды.