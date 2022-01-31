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    «Кто вы по гороскопу?» «Зенит» пошутил над Заремой в интервью с Алберто

    Пресс-служба «Зенита» пошутила над супругой владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремой Салиховой в интервью с нападающим Юри Алберто.

    • В августе экс-спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов показал переписку с Заремой насчет выбора главного тренера.
    • Она хотела назначить Руя Виторию, так как он овен по гороскопу.

    – Кто вы по гороскопу?

    – «Рыбы».

    – Спасибо, можем работать.

    • По данным Transfermarkt, «Зенит» купил Алберто за 20 миллионов евро.
    • Стороны заключили контракт до июня 2027 года.
    • Форвард уже прибыл в Португалию на сбор команды.

    Новичок «Зенита» Алберто: «Мой кумир – Левандовски»

    Гендиректор «Зенита»: «Зарплата Алберто ниже, чем была у Азмуна»

    Гендиректор «Зенита»: «17 миллионов за трансфер Алберто – это очень близко к истине»

    Источник: твиттер «Зенита»

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    Сегодня, 13:34
    Комментарии17
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      Рейтинг: +5022

      Павелий 9 минут назад

      А я лишь в очередной раз напомню, что футбольный Бог всегда больно, жёстко и в самый неподходящий момент наказывает тех, кто глумится над проблемамаи и неудачами Спартака. Так что ждём-с! =)

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      Рейтинг: +2550

      FRZZ 24 минуты назад

      Идиотская шутка, спрашивается , какое дело вам до чужой жены?

      0
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      Рейтинг: +160

      Аден 25 минут назад

      прес-служба у бЗденита такая же как и сам клуп- Гауно.

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      Рейтинг: +1401

      22 raza chemp 33 минуты назад

      Лучше бы пошутили над тем как просрали азмуна за бесплатно и благодаря этому переплатили вот за эту рыбу миллионов 5-7

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      Рейтинг: +13438

      житель СПб > 22 raza chemp 30 минут назад

      Не понял? То есть совершенно неожиданные 4 млн - это бесплатно? Но это в 2 раза больше, чем Спартак получил за Жиго. А переплатили - за кого? Выражайтесь четче.

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      Рейтинг: +75

      Demgel 58 минут назад

      Неплохо Зарему подкололи)))Только вот Спартак уже в 1/8 финала даже с такими проблемами))А Зенит в стыках скорее пролетит,а в ЛЧ просто Днари.Вот такой у нас Чемпион,от Брюге 5-1,а с Мальме только судье спасибо......

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      Рейтинг: +13438

      житель СПб > Demgel 30 минут назад

      И тут не возразить...

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      Рейтинг: +75

      Demgel > житель СПб 25 минут назад

      Я не фанат Спартака или Зенита,просто так достало что в ЛЧ мы тухлый середняк.Поэтому Семак должен уйти,или с Бетисом рвать пятую точку и идти дальше.Того же желаю и сборной России.

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      Рейтинг: +13438

      житель СПб 1 час назад

      Не стоило публично шутить, даже так безобидно. Это уже вмешательство в личное - а пресслужба это делать не должна.

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      Рейтинг: +75

      Demgel > житель СПб 24 минуты назад

      Так вон с Азмуном они себя показали.

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      Рейтинг: +57458

      portero 1 час назад

      Всё-таки пресс службы у всех клубов немного тики-токи....

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      Рейтинг: +609

      dragoon000320 2 часа назад

      какой у Зенита квалифицированный переводчик... даже не знает как сказать гороскоп на португальском :D

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      Рейтинг: +57458

      portero > dragoon000320 1 час назад

      Так по блату взят...

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      Рейтинг: +896

      Vitaga > dragoon000320 49 минут назад

      там все такие ... даже ген.директор

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      Рейтинг: +5822

      Semenycch 3 часа назад

      Стоит ли над ней шутить? Над ней и над её мужем уже природа подшутила.

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      Рейтинг: +15180

      Persona_non_Grata > Semenycch 2 часа назад

      Уверен , что Федун , что Зарема живут гораздо более интересной , насыщенной и яркой жизнью ( не говоря уже про материальную составляющую ) , чем всякие семенычи ))) Ну и над кем природа пошутила ???

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      Рейтинг: +826

      mama1991 > Persona_non_Grata 2 часа назад

      ))))))

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