Тикнизян: «Я бы хотел сыграть в одной команде с Роналду»

Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал о желании поиграть вместе с Криштиану Роналду.

– С кем бы хотел сыграть из звезд мирового футбола?

– Я бы хотел сыграть в одной команде с Роналду, просто хотя бы один день посмотреть на то, чем человек питается, как он восстанавливается, как он тренируется, что он делает.

А сыграть против... против многих бы хотел сыграть (смеeтся). Ну давайте назову Мбаппе. Просто сравнить, насколько он быстрее. Понятное дело, что разница будет космическая, но просто посмотреть на его бешеную скорость, понять, насколько далеко он ушeл.

Тикнизян в этом сезоне провел 15 матчей за «Локо».

Роналду с августа выступает за «Манчестер Юнайтед».

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