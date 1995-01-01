Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    2 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?

    Тикнизян: «Я бы хотел сыграть в одной команде с Роналду»

    Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал о желании поиграть вместе с Криштиану Роналду.

    – С кем бы хотел сыграть из звезд мирового футбола?

    – Я бы хотел сыграть в одной команде с Роналду, просто хотя бы один день посмотреть на то, чем человек питается, как он восстанавливается, как он тренируется, что он делает.

    А сыграть против... против многих бы хотел сыграть (смеeтся). Ну давайте назову Мбаппе. Просто сравнить, насколько он быстрее. Понятное дело, что разница будет космическая, но просто посмотреть на его бешеную скорость, понять, насколько далеко он ушeл.

    • Тикнизян в этом сезоне провел 15 матчей за «Локо».
    • Роналду с августа выступает за «Манчестер Юнайтед».

    «Фиорентина» хочет избавиться от Кокорина

    Сборная Польши отказалась от Шевченко из-за русского олигарха

    Роналду запрещает своему сыну пользоваться телефоном

    Источник: сайт «Локомотива»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:59
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +57447

      portero 1 минуту назад

      Узнал бы о себе много нового, если тебе переведут слова Роналду....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13454

      Cleaner 1 час назад

      Бредит Наир...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4721

      AtticusFinch 1 час назад

      Он тоже об этом мечтает!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93506
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68632
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru