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    Куртуа – о матче с «Реала» с «ПСЖ»: «Досрочный финал Лиги чемпионов»

    Вратарь «Реала» Тибо Куртуа высказался о предстоящих матчах с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «ПСЖ» – сильный соперник, это будет настоящая битва. Как досрочный финал Лиг чемпионов. Но, как мне кажется, «Реал» пройдет дальше».

    В таких матчах все решают мелкие детали. Главное, постоянно быть сконцентрированным», – сказал Куртуа.

    • Первый матч «ПСЖ» – «Реал» пройдет 15 февраля в Париже.
    • Ответный – 9 марта в Мадриде.

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    Источник: AS

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    Сегодня, 11:55
    Комментарии2
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      Рейтинг: +57377

      portero 1 час назад

      Клубы АПЛ наверное не слабее...

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      Рейтинг: +976

      САНЁК17 3 часа назад

      Надевай длинный юбку ,остальное для тебя не проблема

      0
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