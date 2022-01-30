Куртуа – о матче с «Реала» с «ПСЖ»: «Досрочный финал Лиги чемпионов»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа высказался о предстоящих матчах с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«ПСЖ» – сильный соперник, это будет настоящая битва. Как досрочный финал Лиг чемпионов. Но, как мне кажется, «Реал» пройдет дальше».

В таких матчах все решают мелкие детали. Главное, постоянно быть сконцентрированным», – сказал Куртуа.

Первый матч «ПСЖ» – «Реал» пройдет 15 февраля в Париже.

Ответный – 9 марта в Мадриде.

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