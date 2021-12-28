Куртуа – о матче с «Реала» с «ПСЖ»: «Досрочный финал Лиги чемпионов»

Клубы АПЛ наверное не слабее...
Вратарь «Реала» Тибо Куртуа высказался о предстоящих матчах с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«ПСЖ» – сильный соперник, это будет настоящая битва. Как досрочный финал Лиг чемпионов. Но, как мне кажется, «Реал» пройдет дальше».
В таких матчах все решают мелкие детали. Главное, постоянно быть сконцентрированным», – сказал Куртуа.
- Первый матч «ПСЖ» – «Реал» пройдет 15 февраля в Париже.
- Ответный – 9 марта в Мадриде.
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