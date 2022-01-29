Полузащитник «Сампдории» Торсби заинтересовал «Спартак» и «Локомотив»

Хавбек «Сампдории» Мортен Торсби может продолжить карьеру в РПЛ.
На 25-летнего футболиста претендуют «Спартак» и «Локомотив».
Также норвежец, которого готовы продать за 7 миллионов евро, интересен «Аугсбургу».
- В этом сезоне Торсби провел 24 матча, забил 3 гола и сделал 1 ассист.
- Его контракт с «Сампдорией» рассчитан до июня 2023 года.
- Летом 2019 года генуэзцы подписали полузащитника бесплатно.
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Источник: Sampdoria News