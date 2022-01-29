Главные новости дня. «Ювентус» купил Влаховича; «Лацио» ведет переговоры по Миранчуку

«Салернитана» арендует Бохинена у ЦСКА за 350 тысяч. Опция выкупа – 3,5 миллиона (Metaratings).
Фанаты «Крыльев» присоединились к бойкоту матчей: «Надеемся, что Россию перестанут превращать в главы из «1984».
Траоре прилетел в Испанию. «Барса» арендует его с правом выкупа за 30 миллионов (Фабрицио Романо).
Юрист «Спартака»: «Расписка Газизова – бумага, взятая им со стола Федуна. Это характеризует Шамиля».
Зарема: «Газизов – как жвачка, которая не отлипает от подошвы. Он нас утомил, неадекватный».
«Лацио» не утратил интерес к Миранчуку, несмотря на желание «Аталанты» сохранить его.
Гончаренко: «Об увольнении из «Краснодара» прочитал на сайте».
Фанаты «Рубина» поддержали бойкот матчей из-за введения Fan ID.
Камано может перейти из «Локомотива» в «Труа».
Газизов: «Слова Заремы и Федуна должен рассматривать комитет по этике».
«Ювентус» презентовал Влаховича в его день рождения.