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    Главные новости дня. «Ювентус» купил Влаховича; «Лацио» ведет переговоры по Миранчуку

    «Салернитана» арендует Бохинена у ЦСКА за 350 тысяч. Опция выкупа – 3,5 миллиона (Metaratings).

    Фанаты «Крыльев» присоединились к бойкоту матчей: «Надеемся, что Россию перестанут превращать в главы из «1984».

    Траоре прилетел в Испанию. «Барса» арендует его с правом выкупа за 30 миллионов (Фабрицио Романо).

    Юрист «Спартака»: «Расписка Газизова – бумага, взятая им со стола Федуна. Это характеризует Шамиля».

    Зарема: «Газизов – как жвачка, которая не отлипает от подошвы. Он нас утомил, неадекватный».

    «Лацио» не утратил интерес к Миранчуку, несмотря на желание «Аталанты» сохранить его.

    Гончаренко: «Об увольнении из «Краснодара» прочитал на сайте».

    Фанаты «Рубина» поддержали бойкот матчей из-за введения Fan ID.

    Камано может перейти из «Локомотива» в «Труа».

    Газизов: «Слова Заремы и Федуна должен рассматривать комитет по этике».

    «Ювентус» презентовал Влаховича в его день рождения.

    Источник: Бомбардир.ру

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