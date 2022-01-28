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    «Лацио» не утратил интерес к Миранчуку, несмотря на желание «Аталанты» сохранить его

    «Лацио» продолжает обсуждать с «Аталантой» возможный трансфер полузащитника Алексея Миранчука.

    Ранее гендиректор бергамского клуба Лука Перкасси сказал, что 26-летний футболист не уйдет зимой, однако римляне все равно продолжают переговоры.

    Тренерскому штабу «Лацио» нужен универсальный хавбек, способный сыграть как в центре, так и на флангах. Россиянин подходит под эти требования, однако вызывает беспокойство травма, из-за которой он пропустит не менее трех недель.

    • В этом сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
    • Его контракт с «Аталантой» рассчитан до 2024 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.

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    Источник: Solo Lazio

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