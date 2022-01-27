Миранчук пропустит не менее трех недель из-за травмы (Sky Sport Italia)

Стали известны сроки восстановления полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

По информации Sky Sport Italia, на лечение от травмы задней поверхности бедра россиянину потребуется от 20 до 25 дней.

В этом сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 16 матчах.

Его контракт с «Аталантой» рассчитан до 2024 года.

Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.

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