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    Гендиректор «Аталанты»: «Миранчук остается»

    Полузащитник Алексей Миранчук не уйдет из «Аталанты» в зимнее трансферное окно.

    «Алексей остается», – заявил генеральный директор клуба Лука Перкасси.

    • В этом сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
    • Его контракт с «Аталантой» рассчитан до 2024 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.

    Агент Миранчука: «Есть вероятность, что Алексей останется в «Аталанте»

    Миранчук не уйдет из «Аталанты» зимой по инициативе Гасперини (Николо Скира)

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 18:35
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2285

      petrucho-spb 30 минут назад

      Алексей покажи им на что ты способен!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +93430

      zigbert 1 час назад

      Может не все потеряно для него в Аталанте. Сейчас бы и в основном составе можно было закрепиться но травма спутала все планы. Здоровья!

      1
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      Рейтинг: +493

      Solist345345 1 час назад

      Ну дай то бог.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +255

      TANNER 1 час назад

      Его последний шанс остаться и закрепиться.

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