Гендиректор «Аталанты»: «Миранчук остается»

Алексей покажи им на что ты способен!
Полузащитник Алексей Миранчук не уйдет из «Аталанты» в зимнее трансферное окно.
«Алексей остается», – заявил генеральный директор клуба Лука Перкасси.
- В этом сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
- Его контракт с «Аталантой» рассчитан до 2024 года.
- Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.
Агент Миранчука: «Есть вероятность, что Алексей останется в «Аталанте»
Миранчук не уйдет из «Аталанты» зимой по инициативе Гасперини (Николо Скира)