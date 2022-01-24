Агент Миранчука: «Есть вероятность, что Алексей останется в «Аталанте»

Валерио Джуффрида, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, подтвердил информацию о том, что главный тренер клуба Джан Пьеро Гасперини блокирует уход россиянина из-за проблем у Йосипа Иличича.

– Это правда, что у Иличича сейчас есть проблема.

– У этой ситуации могут быть какие-то последствия. Возможно ли, что Миранчук останется в клубе?

– Такая вероятность есть.

В этом сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 16 матчах.

Его контракт с «Аталантой» рассчитан до 2024 года.

Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.

Миранчук не уйдет из «Аталанты» зимой по инициативе Гасперини (Николо Скира)