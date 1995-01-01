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    Агент Миранчука: «Есть вероятность, что Алексей останется в «Аталанте»

    Валерио Джуффрида, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, подтвердил информацию о том, что главный тренер клуба Джан Пьеро Гасперини блокирует уход россиянина из-за проблем у Йосипа Иличича.

    – Это правда, что у Иличича сейчас есть проблема.

    – У этой ситуации могут быть какие-то последствия. Возможно ли, что Миранчук останется в клубе?

    – Такая вероятность есть.

    • В этом сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
    • Его контракт с «Аталантой» рассчитан до 2024 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.

    Миранчук не уйдет из «Аталанты» зимой по инициативе Гасперини (Николо Скира)

    Источник: «РБ-Спорт»

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