Миранчук не уйдет из «Аталанты» зимой по инициативе Гасперини (Николо Скира)

Полузащитник Алексей Миранчук остается в «Аталанте» как минимум до лета. Это желание главного тренера Джан Пьеро Гасперини.

По его инициативе подготовка аренды в «Дженоа» заморожена.

В этом сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 16 матчах.

Его контракт с «Аталантой» рассчитан до 2024 года.

Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.

Миранчук передумал переходить в «Дженоа» из-за увольнения Шевченко (Calciomercato)