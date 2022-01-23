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    Миранчук не уйдет из «Аталанты» зимой по инициативе Гасперини (Николо Скира)

    Полузащитник Алексей Миранчук остается в «Аталанте» как минимум до лета. Это желание главного тренера Джан Пьеро Гасперини.

    По его инициативе подготовка аренды в «Дженоа» заморожена.

    • В этом сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
    • Его контракт с «Аталантой» рассчитан до 2024 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.

    Миранчук передумал переходить в «Дженоа» из-за увольнения Шевченко (Calciomercato)

    Источник: твиттер Николо Скиры

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    23.01.2022 14:49
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1505

      моэм 10 часов назад

      Вот гад ...не иначе хочет угробить его как игрока сборной перед отборами на ЧМ ...я к случаю , когда вратарь Локо Нигматуллин считался одним из лучших в ЛЧ , а в России лучший "сухой" вратарь...перешёл в Верону , где просидел на лавке , и перед ЧМ 2002 растерял всю форму ... теперь думаю и Миранчук , "замаринованный" на лавке сборноц сильно не поможет.

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      Рейтинг: +1729

      Retiremen_VMF > моэм 7 часов назад

      Глупости, у Гасперини работы хватает и без проблем с Миранчуком.

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      Рейтинг: +1123

      Форвард 79 > моэм 6 часов назад

      Надо срочно скинуться и купить Левандовски. И до апреля замариновать его на лавке))
      Шиманьски, Рыбуса и Крыховяка уже можно начинать)))

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