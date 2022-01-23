Миранчук не уйдет из «Аталанты» зимой по инициативе Гасперини (Николо Скира)

Вот гад ...не иначе хочет угробить его как игрока сборной перед отборами на ЧМ ...я к случаю , когда вратарь Локо Нигматуллин считался одним из лучших в ЛЧ , а в России лучший "сухой" вратарь...перешёл в Верону , где просидел на лавке , и перед ЧМ 2002 растерял всю форму ... теперь думаю и Миранчук , "замаринованный" на лавке сборноц сильно не поможет.
Полузащитник Алексей Миранчук остается в «Аталанте» как минимум до лета. Это желание главного тренера Джан Пьеро Гасперини.
По его инициативе подготовка аренды в «Дженоа» заморожена.
- В этом сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
- Его контракт с «Аталантой» рассчитан до 2024 года.
- Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.
Миранчук передумал переходить в «Дженоа» из-за увольнения Шевченко (Calciomercato)