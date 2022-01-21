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    Миранчук передумал переходить в «Дженоа» из-за увольнения Шевченко (Calciomercato)

    Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может остаться в команде из Бергамо.

    26-летний футболист передумал переходить в «Дженоа» из-за увольнения Андрея Шевченко с поста главного тренера. Именно украинский специалист настаивал на его подписании.

    Кроме того, россиянин считает, что у него будет больше шансов во второй части сезона в связи с нестабильной игрой Йосипа Иличича.

    • В этом сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 15 матчах.
    • Его контракт с «Аталантой» рассчитан до 2024 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.

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    Источник: Calciomercato

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    21.01.2022 17:28
    Комментарии9
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      Рейтинг: +22401

      DOCTOR PENALTY 5 часов назад

      Лёха, это что, хохлятская солидарность? )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93171

      zigbert 6 часов назад

      Этого следовало ожидать. Посмотрим чем закончится конкуренция с Иличичем.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +56982

      portero 7 часов назад

      Понятно звал его Шева, а теперь зачем ему туда???

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1160

      нейтральныйкакникто 7 часов назад

      россиянин считает, что у него будет больше шансов во второй части сезона в связи с нестабильной игрой Йосипа Иличича,,,,,,,,,????????/Cxbnftn ct,z ,jktt cnf,bkmysv

      1
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      Рейтинг: +128

      pele1981 7 часов назад

      Значит надо идти в Фиорентину, на место рядом с Кокориным))

      0
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      Рейтинг: +1485

      моэм 8 часов назад

      То что не хочет идти к тренеру , который его не звал это умно ...ну а то что собирается выиграть место у Иличича просто смешно ... судя по всему Лёша плохо представлял себе куда он едет ... теплица по имени Локо и Серия А разнятся как небо и земля .

      2
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      Рейтинг: +5540

      R_a_i_n 8 часов назад

      Лёха не понимает, что он на фоне Европы днище. При любом тренеры он будет исключительно игроком запаса. Нет в нем стержня.

      2
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      Рейтинг: +241

      КУКУШКА 8 часов назад

      Лех а в нашу помойку лазурную не хочешь аль как??(((((

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      Рейтинг: +153

      воинКС > КУКУШКА 3 часа назад

      У тебя свинарник навозный, а помойкв мусорная это динамо!

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