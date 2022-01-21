Миранчук передумал переходить в «Дженоа» из-за увольнения Шевченко (Calciomercato)

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может остаться в команде из Бергамо.

26-летний футболист передумал переходить в «Дженоа» из-за увольнения Андрея Шевченко с поста главного тренера. Именно украинский специалист настаивал на его подписании.

Кроме того, россиянин считает, что у него будет больше шансов во второй части сезона в связи с нестабильной игрой Йосипа Иличича.

В этом сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 15 матчах.

Его контракт с «Аталантой» рассчитан до 2024 года.

Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.

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