Камано может перейти из «Локомотива» в «Труа»

«Труа» хочет усилить атаку до закрытия зимнего трансферного окна.
Французский клуб обсуждает с «Локомотивом» трансфер нападающего Франсуа Камано.
«Труа» ведет переговоры об аренде 25-летнего гвинейца.
- В этом сезоне Камано забил забил 3 гола и сделал 1 ассист в 18 матчах.
- Сейчас вингер восстанавливается после травмы локтевого сустава.
- «Локо» купил его в августе 2020 года у «Бордо» за 5,5 миллиона евро.
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Источник: Foot Mercato