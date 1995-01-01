Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе
    2 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    3 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?

    Камано может перейти из «Локомотива» в «Труа»

    «Труа» хочет усилить атаку до закрытия зимнего трансферного окна.

    Французский клуб обсуждает с «Локомотивом» трансфер нападающего Франсуа Камано.

    «Труа» ведет переговоры об аренде 25-летнего гвинейца.

    • В этом сезоне Камано забил забил 3 гола и сделал 1 ассист в 18 матчах.
    • Сейчас вингер восстанавливается после травмы локтевого сустава.
    • «Локо» купил его в августе 2020 года у «Бордо» за 5,5 миллиона евро.

    На ЧМ-2022 в Катаре известны уже 14 участников

    Клуб АПЛ хочет купить Фомина из «Динамо»

    Роналду забанил Transfermarkt из-за своей стоимости

    Источник: Foot Mercato

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:21
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93431
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68624
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru