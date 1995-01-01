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    Фанаты «Рубина» поддержали бойкот матчей из-за введения Fan ID

    Объединение болельщиков «Рубина» выступило с заявлением, осуждающим планы ввести на российских стадионах систему Fan ID.

    «На сегодняшний день в медиасфере не утихают толки о введении очередного репрессивного закона, призванного уничтожить жалкие остатки прав и свобод современного футбольного болельщика. Вы все знаете, о чeм идeт речь, и это наше официальное заявление.

    Мы, активные фанаты казанского «Рубина», приняли однозначное и единогласное решение выразить протест абсурдной инициативе чиновников и отказываемся от оформления Fan ID (паспорта болельщика), а следовательно и посещения любых спортивных мероприятий, для которых потребуется предоставление данной бумажки.

    Являясь хранителями ценностей традиционной фанатской культуры, мы считаем недопустимым идти на поводу людей, которые хотят превратить футбольный стадион в театр, где каждый неугодный властям болельщик может быть «забанен» на годы просто за то, что он не понравится условному стюарду или уполномоченному лицу.

    Мы не единожды сталкивались с беспределом во всех его проявлениях за долгие годы существования движа. Fan ID призван не обеспечить безопасность зрителей, а упростить людям в погонах депортацию «неправильных» болельщиков за пределы стадионов России – никаких иллюзий на этот счeт у нас нет.

    Мы любим «Рубин» всем сердцем, всегда поддерживаем команду, и продолжим болеть за неe до конца, изыскивая любые доступные нам способы за пределами стадиона, пока закон о паспорте болельщика не будет предан забвению. Футбол для фанатов!» – говорится в заявлении.

    • Ранее о бойкоте матчей с Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Зенита», «Ростова» и «Крыльев Советов».
    • Закон должен вступить в силу с 1 июня.

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    Источник: инстаграм «Фанаты Рубина»

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    Сегодня, 17:26
    Комментарии4
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      Рейтинг: +7766

      FanatSerj 14 минут назад

      Фанаты "Рубина" ? ахх-хааа-хааа не смешите их не существует.
      Есть фанаты Ак Барса это да, а у Рубина их нету ))
      Если там один два найдется, ну скиньте им парочку FAN Id лично, меньше вони будет.

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      Рейтинг: +868

      Vitaga > FanatSerj 11 минут назад

      это ты зря. у Рубина фанов конечно меньше чем у Ак Барса но они есть

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      Рейтинг: +432

      Forvard47 > FanatSerj 9 минут назад

      пшел нах

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      Рейтинг: +2651

      Enter2006 48 минут назад

      Всё верно сказали, плюс хотел бы добавить, что введение Fan ID станет очередной кормушкой для властей, и на создание и поддержание этой системы будут высасываться миллиарды с карманов простого народа - налогоплательщиков.

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