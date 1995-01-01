Фанаты «Рубина» поддержали бойкот матчей из-за введения Fan ID

Фанаты "Рубина" ? ахх-хааа-хааа не смешите их не существует.
Есть фанаты Ак Барса это да, а у Рубина их нету ))
Если там один два найдется, ну скиньте им парочку FAN Id лично, меньше вони будет.
Объединение болельщиков «Рубина» выступило с заявлением, осуждающим планы ввести на российских стадионах систему Fan ID.
«На сегодняшний день в медиасфере не утихают толки о введении очередного репрессивного закона, призванного уничтожить жалкие остатки прав и свобод современного футбольного болельщика. Вы все знаете, о чeм идeт речь, и это наше официальное заявление.
Мы, активные фанаты казанского «Рубина», приняли однозначное и единогласное решение выразить протест абсурдной инициативе чиновников и отказываемся от оформления Fan ID (паспорта болельщика), а следовательно и посещения любых спортивных мероприятий, для которых потребуется предоставление данной бумажки.
Являясь хранителями ценностей традиционной фанатской культуры, мы считаем недопустимым идти на поводу людей, которые хотят превратить футбольный стадион в театр, где каждый неугодный властям болельщик может быть «забанен» на годы просто за то, что он не понравится условному стюарду или уполномоченному лицу.
Мы не единожды сталкивались с беспределом во всех его проявлениях за долгие годы существования движа. Fan ID призван не обеспечить безопасность зрителей, а упростить людям в погонах депортацию «неправильных» болельщиков за пределы стадионов России – никаких иллюзий на этот счeт у нас нет.
Мы любим «Рубин» всем сердцем, всегда поддерживаем команду, и продолжим болеть за неe до конца, изыскивая любые доступные нам способы за пределами стадиона, пока закон о паспорте болельщика не будет предан забвению. Футбол для фанатов!» – говорится в заявлении.
- Ранее о бойкоте матчей с Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Зенита», «Ростова» и «Крыльев Советов».
- Закон должен вступить в силу с 1 июня.
На ЧМ-2022 в Катаре известны уже 14 участников
Клуб АПЛ хочет купить Фомина из «Динамо»