Фанаты «Рубина» поддержали бойкот матчей из-за введения Fan ID

Объединение болельщиков «Рубина» выступило с заявлением, осуждающим планы ввести на российских стадионах систему Fan ID.

«На сегодняшний день в медиасфере не утихают толки о введении очередного репрессивного закона, призванного уничтожить жалкие остатки прав и свобод современного футбольного болельщика. Вы все знаете, о чeм идeт речь, и это наше официальное заявление.

Мы, активные фанаты казанского «Рубина», приняли однозначное и единогласное решение выразить протест абсурдной инициативе чиновников и отказываемся от оформления Fan ID (паспорта болельщика), а следовательно и посещения любых спортивных мероприятий, для которых потребуется предоставление данной бумажки.

Являясь хранителями ценностей традиционной фанатской культуры, мы считаем недопустимым идти на поводу людей, которые хотят превратить футбольный стадион в театр, где каждый неугодный властям болельщик может быть «забанен» на годы просто за то, что он не понравится условному стюарду или уполномоченному лицу.

Мы не единожды сталкивались с беспределом во всех его проявлениях за долгие годы существования движа. Fan ID призван не обеспечить безопасность зрителей, а упростить людям в погонах депортацию «неправильных» болельщиков за пределы стадионов России – никаких иллюзий на этот счeт у нас нет.

Мы любим «Рубин» всем сердцем, всегда поддерживаем команду, и продолжим болеть за неe до конца, изыскивая любые доступные нам способы за пределами стадиона, пока закон о паспорте болельщика не будет предан забвению. Футбол для фанатов!» – говорится в заявлении.

Ранее о бойкоте матчей с Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Зенита», «Ростова» и «Крыльев Советов».

Закон должен вступить в силу с 1 июня.

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