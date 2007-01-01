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    Фанаты «Крыльев» присоединились к бойкоту матчей: «Надеемся, что Россию перестанут превращать в главы из «1984»

    Объединение болельщиков «Крыльев Советов» Ultras'8 присоединилось к бойкоту матчей, на которых будет использоваться система Fan ID.

    «Мы, фанаты футбольного клуба «Крылья Советов», не собираемся делать документы, по своей сути дублирующие действующие нормы законодательства, в связи с чем заявляем о бойкоте всех соревнований, на которых будет введeн Fan ID.

    Очень надеемся, что те, кто принимает подобные законы, прекратят превращать нашу страну в главы из книги «1984», и впредь не допустят содержание в законе фраз типа «имеется информация о намерении совершить противоправное действие», поскольку под данную формулировку отказ в выдаче паспорта может получить кто угодно и когда угодно.

    Также мы призываем всех болельщиков разных возрастов приходить на сектор активной поддержки D114, чтобы неистово поддержать нашу команду в оставшейся части турнира.

    Данное заявление поддержано абсолютно всеми активными фанатами футбольного клуба «Крылья Советов», также мы рассчитываем на поддержку боковых трибун, поскольку даже вы не будете застрахованы от отказа в выдаче вам права идти на футбол.

    А пока, все на футбол! «Крылья Советов» – это мы!» – говорится в заявлении болельщиков.

    • Ранее о бойкоте матчей с Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Зенита» и «Ростова».
    • Новые правила вступят в силу с 1 июня.

    Представители власти встречались с фанатами «Спартака». Им рекомендовали подумать, нужно ли заявление о бойкоте («РБ-Спорт»)

    Орлов: «Fan ID не будет. Это второе поражение Госдумы от народа»

    Источник: Ultras'8

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    Сегодня, 10:10
    Комментарии6
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      Рейтинг: +22457

      DOCTOR PENALTY 7 минут назад

      Жму руку Самаре! Молодцы, не опустили крылья! *****

      0
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      Рейтинг: +11032

      Вомбат 10 минут назад

      Как можно страну превратить в главы из книги? Они и те, кто им плюсует, вы вообще, в своем уме? Если же вы в своем уме, значит вы не владеете даже родным языком, и не умеете выражать на нем мысли. Тогда значит, вы имеете в виду не главы из книги Оруэлла, а антиутопический образ страны Остазии, страны с олигархически-тоталитарным режимом. Думаете, что паспорт болельщика это движение в сторону тоталитаризма? Тогда объясните мне чем таким паспорт болельщика усиливет контроль над вами по сравнению с обычным паспортом. По сравнению с вашим ИНН. С сим-картой из вашего мобильника. С компьютерными ботами, которые следят за каждым вашим действием в интернете. Если где-то в России будут спортивные соревнования, на которые вход зрителей будет по паспорту (по ИНН, по мобильнику, и т.д.), это именно тоталитаризм, или все-таки попытка сделать мероприятие более безопасным? Если вас в самолет пускают только по паспорту, это тоже тоталитаризм? Да? Думаю, что души пассажиров наших самолетов, взорванных шахидами, с вами не согласятся. Нет? А какая разница? Объясните мне, тупому старику, почему в самолет по паспорту это нормально, а на стадион -- тоталитаризм.

      0
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      Рейтинг: +9114

      "supermax" 25 минут назад

      Джордж Оруэлл написал великолепную книгу...есть нечто схоже с этими событиями...а дальше кто знает

      1
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      Рейтинг: +701

      monser08 45 минут назад

      зачёт, поддерживаю 100%

      4
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      Рейтинг: +5785

      Добрый Бобер 1 час назад

      Красавцы!

      4
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      Рейтинг: +23056

      bset 1 час назад

      Такими темпами футбол запретят, признав этот вид спорта проектом западных спецслужб)) Мол, специально это все придумали, чтобы раскачать лодку))

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