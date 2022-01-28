Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Фанаты «Крыльев» присоединились к бойкоту матчей: «Надеемся, что Россию перестанут превращать в главы из «1984»

Фанаты «Крыльев» присоединились к бойкоту матчей: «Надеемся, что Россию перестанут превращать в главы из «1984»

28 января 2022, 10:10
8

Объединение болельщиков «Крыльев Советов» Ultras'8 присоединилось к бойкоту матчей, на которых будет использоваться система Fan ID.

«Мы, фанаты футбольного клуба «Крылья Советов», не собираемся делать документы, по своей сути дублирующие действующие нормы законодательства, в связи с чем заявляем о бойкоте всех соревнований, на которых будет введeн Fan ID.

Очень надеемся, что те, кто принимает подобные законы, прекратят превращать нашу страну в главы из книги «1984», и впредь не допустят содержание в законе фраз типа «имеется информация о намерении совершить противоправное действие», поскольку под данную формулировку отказ в выдаче паспорта может получить кто угодно и когда угодно.

Также мы призываем всех болельщиков разных возрастов приходить на сектор активной поддержки D114, чтобы неистово поддержать нашу команду в оставшейся части турнира.

Данное заявление поддержано абсолютно всеми активными фанатами футбольного клуба «Крылья Советов», также мы рассчитываем на поддержку боковых трибун, поскольку даже вы не будете застрахованы от отказа в выдаче вам права идти на футбол.

А пока, все на футбол! «Крылья Советов» – это мы!» – говорится в заявлении болельщиков.

  • Ранее о бойкоте матчей с Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Зенита» и «Ростова».
  • Новые правила вступят в силу с 1 июня.

Представители власти встречались с фанатами «Спартака». Им рекомендовали подумать, нужно ли заявление о бойкоте («РБ-Спорт»)

Орлов: «Fan ID не будет. Это второе поражение Госдумы от народа»

Источник: Ultras'8
Россия. Премьер-лига Крылья Советов
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Добрый Бобер
1643355713
Красавцы!
Ответить
monser08
1643359041
зачёт, поддерживаю 100%
Ответить
"supermax"
1643360227
Джордж Оруэлл написал великолепную книгу...есть нечто схоже с этими событиями...а дальше кто знает
Ответить
Вомбат
1643361110
Как можно страну превратить в главы из книги? Они и те, кто им плюсует, вы вообще, в своем уме? Если же вы в своем уме, значит вы не владеете даже родным языком, и не умеете выражать на нем мысли. Тогда значит, вы имеете в виду не главы из книги Оруэлла, а антиутопический образ страны Остазии, страны с олигархически-тоталитарным режимом. Думаете, что паспорт болельщика это движение в сторону тоталитаризма? Тогда объясните мне чем таким паспорт болельщика усиливет контроль над вами по сравнению с обычным паспортом. По сравнению с вашим ИНН. С сим-картой из вашего мобильника. С компьютерными ботами, которые следят за каждым вашим действием в интернете. Если где-то в России будут спортивные соревнования, на которые вход зрителей будет по паспорту (по ИНН, по мобильнику, и т.д.), это именно тоталитаризм, или все-таки попытка сделать мероприятие более безопасным? Если вас в самолет пускают только по паспорту, это тоже тоталитаризм? Да? Думаю, что души пассажиров наших самолетов, взорванных шахидами, с вами не согласятся. Нет? А какая разница? Объясните мне, тупому старику, почему в самолет по паспорту это нормально, а на стадион -- тоталитаризм.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1643361316
Жму руку Самаре! Молодцы, не опустили крылья! *****
Ответить
SPACE TRUCKIN
1643366504
футбольные фаны - это сила,которую кое-кому хочется разобщить....
Ответить
Томик
1643430237
Думал, что хотя бы за "Крылья" болеют адекватные люди. Какой " 1984"? Кто это из них читал?
Ответить
Главные новости
Месси ушел из сборной Аргентины, 145-миллионный трансфер «Ливерпуля», в «Локо» согласовали покупку двух игроков и другие новости
02:00
Глушаков одним словом отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
01:31
Гонду близок к уходу из ЦСКА
01:13
1
Ямаль побил рекорды Холанда и Мбаппе
01:00
Генич объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Оренбург»
00:50
1
Реакция Моуринью на уход Месси из сборной Аргентины
00:43
Примера. «Барселона» разнесла «Райо Вальекано» – 5:2! У Рафиньи и Ямаля по дублю
00:30
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
1
Ямаль превзошел достижение Месси в «Барселоне»
00:16
АПЛ. «Арсенал» начал защиту чемпионского титула с двух побед подряд
Вчера, 23:57
Все новости
Все новости
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
1
ЦСКА близок к покупке 10-миллионного форварда
Вчера, 23:49
7
Спиридонов: «Вся Россия считает Семака лицемером, даже «немытые»
Вчера, 23:19
11
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
Вчера, 22:57
1
Орлов: «Семак допустил педагогический просчет»
Вчера, 22:14
1
В Аргентине анонсировали трансфер «Краснодара»
Вчера, 21:57
1
Гурцкая объяснил поведение Талалаева: «Я испугался, что это будет поводом его уволить»
Вчера, 21:40
3
Легионер «Крыльев Советов»: «Я боялся возвращаться в РПЛ»
Вчера, 21:21
В «Локомотиве» согласовали покупку двух игроков
Вчера, 20:57
8
Гурцкая – о будущем Мостового: «Сейчас на повестке есть только один клуб»
Вчера, 20:42
5
Экс-тренер «Динамо»: «Очевидно же, что «Зенит» тащат судьи»
Вчера, 20:27
23
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
Вчера, 19:52
6
Лидер «Краснодара» улетел на неделю в Европу
Вчера, 19:41
1
Агент Дивеева – об удалении в матче с «Факелом»: «По духу футбола надо отменять»
Вчера, 19:19
6
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
Вчера, 18:51
16
Семин раскритиковал «Спартак»: «Такие осечки непозволительны»
Вчера, 18:38
6
Кордоба прокомментировал отмененный пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Ростовом»
Вчера, 18:24
Мостовой – о тренере «Балтики»: «Как он рот посмел свой открыть? Физруки, блин»
Вчера, 18:17
7
«Рубин» нашел замену для Даку в Колумбии
Вчера, 18:06
2
Орлов обвинил судью в удалении Дивеева в матче «Факел» – «Зенит»
Вчера, 17:51
16
Ведерников из «Оренбурга» прошелся по игрокам «Спартака»: «Солари любит полежать, бедный Даку бегал в соплях»
Вчера, 17:30
34
Бителло отреагировал на слова Тюкавина о бразильцах в «Динамо»
Вчера, 17:17
1
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
Вчера, 16:58
7
Пиняев прокомментировал продажу лидеров «Локомотива»
Вчера, 16:55
3
«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
Вчера, 16:38
23
Ванда отреагировала на необычные сексуальные утехи Макси Лопеса в Москве
Вчера, 16:34
2
Новая информация о переходе Головина в «Зенит»
Вчера, 16:28
18
Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ
Вчера, 16:12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+