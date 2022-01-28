Фанаты «Крыльев» присоединились к бойкоту матчей: «Надеемся, что Россию перестанут превращать в главы из «1984»

Объединение болельщиков «Крыльев Советов» Ultras'8 присоединилось к бойкоту матчей, на которых будет использоваться система Fan ID.

«Мы, фанаты футбольного клуба «Крылья Советов», не собираемся делать документы, по своей сути дублирующие действующие нормы законодательства, в связи с чем заявляем о бойкоте всех соревнований, на которых будет введeн Fan ID.

Очень надеемся, что те, кто принимает подобные законы, прекратят превращать нашу страну в главы из книги «1984», и впредь не допустят содержание в законе фраз типа «имеется информация о намерении совершить противоправное действие», поскольку под данную формулировку отказ в выдаче паспорта может получить кто угодно и когда угодно.

Также мы призываем всех болельщиков разных возрастов приходить на сектор активной поддержки D114, чтобы неистово поддержать нашу команду в оставшейся части турнира.

Данное заявление поддержано абсолютно всеми активными фанатами футбольного клуба «Крылья Советов», также мы рассчитываем на поддержку боковых трибун, поскольку даже вы не будете застрахованы от отказа в выдаче вам права идти на футбол.

А пока, все на футбол! «Крылья Советов» – это мы!» – говорится в заявлении болельщиков.

Ранее о бойкоте матчей с Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Зенита» и «Ростова».

Новые правила вступят в силу с 1 июня.

Представители власти встречались с фанатами «Спартака». Им рекомендовали подумать, нужно ли заявление о бойкоте («РБ-Спорт»)

Орлов: «Fan ID не будет. Это второе поражение Госдумы от народа»