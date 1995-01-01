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    «Салернитана» арендует Бохинена у ЦСКА за 350 тысяч. Опция выкупа – 3,5 миллиона (Metaratings)

    ЦСКА и «Салернитана» согласовали условия аренды полузащитника Эмиля Бохинена с правом выкупа.

    По информации Metaratings, аутсайдер Серии А заплатит 350 тысяч евро за аренду 22-летнего игрока. Опция выкупа составит 3,5 миллиона евро.

    «Салернитане» осталось договориться с игроком, однако в клубе уверены, что сделка будет закрыта в ближайшее время.

    • ЦСКА купил норвежца в феврале прошлого года за 1,5 миллиона евро.
    • С тех пор Бохинен забил 2 гола и сделал 1 ассист в 14 матчах.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2024/25.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11691

      Fusballer 32 минуты назад

      И эти расстаются с легендой!(((

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