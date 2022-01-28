«Салернитана» арендует Бохинена у ЦСКА за 350 тысяч. Опция выкупа – 3,5 миллиона (Metaratings)

ЦСКА и «Салернитана» согласовали условия аренды полузащитника Эмиля Бохинена с правом выкупа.
По информации Metaratings, аутсайдер Серии А заплатит 350 тысяч евро за аренду 22-летнего игрока. Опция выкупа составит 3,5 миллиона евро.
«Салернитане» осталось договориться с игроком, однако в клубе уверены, что сделка будет закрыта в ближайшее время.
- ЦСКА купил норвежца в феврале прошлого года за 1,5 миллиона евро.
- С тех пор Бохинен забил 2 гола и сделал 1 ассист в 14 матчах.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2024/25.
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Источник: Metaratings