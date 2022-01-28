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    «Ювентус» презентовал Влаховича в его день рождения

    Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович официально перешел в «Ювентус». Трансфер случился в день рождения игрока.

    Контракт действует до 2026 года.

    По информации журналиста Фабрицио Романо, «Ювентус» заплатил за Влаховича 70+5 миллионов и подписал контракт с зарплатой 7 миллионов евро в год. Серб будет играть под 28-м номером.

    • В этом сезоне Влахович забил 20 голов и сделал 4 ассиста в 24 матчах.
    • Влахович – воспитанник «Партизана».
    • На него также претендовали «Арсенал» и «Ньюкасл».

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    Источник: официальный сайт «Ювентуса»

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    Сегодня, 21:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2356

      Play 12 минут назад

      Ну что, реально крутое приобретение для Юве, Влахович может стать топовым бомбардиром для команды на многие годы.

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