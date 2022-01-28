«Ювентус» презентовал Влаховича в его день рождения

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович официально перешел в «Ювентус». Трансфер случился в день рождения игрока.
Контракт действует до 2026 года.
По информации журналиста Фабрицио Романо, «Ювентус» заплатил за Влаховича 70+5 миллионов и подписал контракт с зарплатой 7 миллионов евро в год. Серб будет играть под 28-м номером.
- В этом сезоне Влахович забил 20 голов и сделал 4 ассиста в 24 матчах.
- Влахович – воспитанник «Партизана».
- На него также претендовали «Арсенал» и «Ньюкасл».
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Источник: официальный сайт «Ювентуса»