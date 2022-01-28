Гончаренко: «В ЦСКА самый тяжелый характер был у Игнашевича и Шкурина»

Бывший главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, с кем в команде было сложнее всего найти общий язык.

– У какого из футболистов ЦСКА самый тяжелый характер?

– Сережа Игнашевич.

– А из тех, кого вы тренировали, с кем было сложнее всего найти контакт?

– Шкурин.

– Соотечественник?

– Да. На удивление.

– У кого в итоге самый сложный характер?

– Если говорить категорично, то у Игнашевича. Серега таким образом сам себя и сделал. Топовый футболист, который делает только так, как видит.

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