Гончаренко: «В ЦСКА самый тяжелый характер был у Игнашевича и Шкурина»

Бывший главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, с кем в команде было сложнее всего найти общий язык.
– У какого из футболистов ЦСКА самый тяжелый характер?
– Сережа Игнашевич.
– А из тех, кого вы тренировали, с кем было сложнее всего найти контакт?
– Шкурин.
– Соотечественник?
– Да. На удивление.
– У кого в итоге самый сложный характер?
– Если говорить категорично, то у Игнашевича. Серега таким образом сам себя и сделал. Топовый футболист, который делает только так, как видит.
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Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»