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    Гончаренко: «В ЦСКА самый тяжелый характер был у Игнашевича и Шкурина»

    Бывший главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, с кем в команде было сложнее всего найти общий язык.

    – У какого из футболистов ЦСКА самый тяжелый характер?

    – Сережа Игнашевич.

    – А из тех, кого вы тренировали, с кем было сложнее всего найти контакт?

    – Шкурин.

    – Соотечественник?

    – Да. На удивление.

    – У кого в итоге самый сложный характер?

    – Если говорить категорично, то у Игнашевича. Серега таким образом сам себя и сделал. Топовый футболист, который делает только так, как видит.

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    Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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