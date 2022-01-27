Адамов: «Отклонил все предложения, узнав о «Зените». Рад оказаться в лучшей команде страны»

Защитник Арсен Адамов поделился эмоциями после подписания контракта с «Зенитом».

– Эмоции положительные. «Зенит» – большой клуб. Очень рад, что за год добился такого прогресса, что оказался в лучшей команде страны.

– Что для вас значит этот шаг в карьере?

– Это шаг вперед. Уверен, каждый футболист хочет играть в такой команде, как «Зенит». Будем работать! Через работу все получится.

– Как узнали о предложении петербуржцев?

– 18 января, когда прилетели на сборы. Об этом мне рассказал президент «Урала» Григорий Викторович Иванов. Были и другие варианты, но отклонил все предложения, узнав о «Зените». Попросил президента вести переговоры именно с сине-бело-голубыми.

– Выбрали ли уже игровой номер?

– Еще нет. Хотел 95-й, но он занят. Посмотрим.

«Зенит» заключил контракт с Адамовым до 2026 года.

По информации «Матч ТВ», трансфер обошелся клубу в 3 миллиона евро.

Адамов выступал за «Урал» с января 2021 года. Он провел 28 матчей, забил 1 гол и отдал ассист.

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