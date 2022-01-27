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    Адамов: «Отклонил все предложения, узнав о «Зените». Рад оказаться в лучшей команде страны»

    Защитник Арсен Адамов поделился эмоциями после подписания контракта с «Зенитом».

    – Эмоции положительные. «Зенит» – большой клуб. Очень рад, что за год добился такого прогресса, что оказался в лучшей команде страны.

    – Что для вас значит этот шаг в карьере?

    – Это шаг вперед. Уверен, каждый футболист хочет играть в такой команде, как «Зенит». Будем работать! Через работу все получится.

    – Как узнали о предложении петербуржцев?

    – 18 января, когда прилетели на сборы. Об этом мне рассказал президент «Урала» Григорий Викторович Иванов. Были и другие варианты, но отклонил все предложения, узнав о «Зените». Попросил президента вести переговоры именно с сине-бело-голубыми.

    – Выбрали ли уже игровой номер?

    – Еще нет. Хотел 95-й, но он занят. Посмотрим.

    • «Зенит» заключил контракт с Адамовым до 2026 года.
    • По информации «Матч ТВ», трансфер обошелся клубу в 3 миллиона евро.
    • Адамов выступал за «Урал» с января 2021 года. Он провел 28 матчей, забил 1 гол и отдал ассист.

    Футболисты «Челси» недовольны Тухелем. Среди них – Лукаку

    У Месси ужасная статистика в этом сезоне. Хуже него только один игрок

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    Источник: сайт «Зенита»

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    Сегодня, 18:16
    Комментарии11
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      Рейтинг: +90

      Zloikaksobaka 1 час назад

      Самой богатой это да, и самой ненавидимой всеми кто живет не в этом грязном суицидном городе тоже.

      0
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      Рейтинг: +2666

      Валерий2705 > Zloikaksobaka 55 минут назад

      Тебя видно в этом великом городе отпетушили, потому такой злостный

      0
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      Рейтинг: +504

      111Hunter111 1 час назад

      Лизнул до крови.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12486

      Barmaleushka 1 час назад

      Свиней неистово пучит .)))

      0
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      Рейтинг: +5786

      R_a_i_n 1 час назад

      "Лучшая команда страны" )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5014

      Павелий 1 час назад

      Очередное подтверждение, что Григорий Иванов - беда нашего футбола.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +15094

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Один не может долг получить , а другой не знает как сбежать из этой " лучшей команды страны " , а сейчас - да , она для ТЕБЯ лучшая ! )))

      1
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      Рейтинг: +2277

      ALEX ML 2 часа назад

      Она не лучшая, а просто самая богатая

      4
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      Рейтинг: +5786

      R_a_i_n > ALEX ML 1 час назад

      Фсястрана на нее батрачит!

      0
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      Рейтинг: +5738

      Semenycch 2 часа назад

      Защитник интересный, может заиграть. Удачи в Зените.

      1
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      Рейтинг: +7085

      серега кашин 2 часа назад

      рад что присосался к финансовой кормушке

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