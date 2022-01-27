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    Адамов подписал контракт с «Зенитом» до 2026 года

    Защитник «Урала» Арсен Адамов подписал контракт с «Зенитом».

    Соглашение с 22-летним игроком рассчитано до конца сезона-2025/26. Сообщалось, что Адамов будет зарабатывать 6 миллионов рублей в месяц (72 миллиона рублей в год).

    • По информации «Матч ТВ», «Зенит» заплатил за Адамова 3 миллиона евро.
    • Адамов выступал за «Урал» с января 2021 года.
    • В его активе 28 матчей, 1 гол и 1 ассист.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5697

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Удачи в Зените! Надеюсь, и правда, вытеснит Ловрена

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5738

      Semenycch 2 часа назад

      Защитник интересный, может заиграть. Удачи в Зените.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +589

      Узб@гоеный 2 часа назад

      Арсен должен каждую минуту помнить куда попал. А попал ты в лучший российский клуб. И надо соответствовать чемпионам. Удачи ему.

      5
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