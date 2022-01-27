Адамов подписал контракт с «Зенитом» до 2026 года

Защитник «Урала» Арсен Адамов подписал контракт с «Зенитом».

Соглашение с 22-летним игроком рассчитано до конца сезона-2025/26. Сообщалось, что Адамов будет зарабатывать 6 миллионов рублей в месяц (72 миллиона рублей в год).

По информации «Матч ТВ», «Зенит» заплатил за Адамова 3 миллиона евро.

Адамов выступал за «Урал» с января 2021 года.

В его активе 28 матчей, 1 гол и 1 ассист.

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