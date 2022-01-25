«Зенит» заплатил за Адамова 3 миллиона. «Локо» предлагал 4 («Матч ТВ)

Стала известно, сколько «Зенит» заплатил за защитника «Урала» Арсена Адамова.

По информации «Матч ТВ», сумма трансфера составила 3 миллиона евро. В соглашении также предусмотрены бонусы за достижения Адамова в «Зените».

«Локомотив» предлагал за футболиста 4 миллиона евро, но уральцы предпочли сделку с «Зенитом», учитывая желание игрока.

Сообщалось, что 22-летний футболист будет зарабатывать в «Зените» 6 миллионов рублей в месяц (72 миллиона рублей в год).

После прохождения медосмотра Адамов заключит контракт до лета 2026 года.

На него также претендовал «Локомотив».

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