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    «Зенит» заплатил за Адамова 3 миллиона. «Локо» предлагал 4 («Матч ТВ)

    Стала известно, сколько «Зенит» заплатил за защитника «Урала» Арсена Адамова.

    По информации «Матч ТВ», сумма трансфера составила 3 миллиона евро. В соглашении также предусмотрены бонусы за достижения Адамова в «Зените».

    «Локомотив» предлагал за футболиста 4 миллиона евро, но уральцы предпочли сделку с «Зенитом», учитывая желание игрока.

    Сообщалось, что 22-летний футболист будет зарабатывать в «Зените» 6 миллионов рублей в месяц (72 миллиона рублей в год).

    • После прохождения медосмотра Адамов заключит контракт до лета 2026 года.
    • На него также претендовал «Локомотив».

    Президент «Урала» Иванов: «Советовали Адамову выбрать «Зенит». В некоторых клубах творится непонятно что»

    Источник: «Матч ТВ»

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    25.01.2022 23:57
    Комментарии3
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      Рейтинг: +57158

      portero 1 час назад

      Урал доволен и Арсен доволен. Дело за малым осталось, заиграть и доставить болельщикам удовольствие своей игрой...

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      Рейтинг: +2218

      petrucho-spb 1 час назад

      То 5 то 3 вы хоть определитесь, хотя болелам похеру.

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      Рейтинг: +15016

      Persona_non_Grata > petrucho-spb 1 час назад

      Продали за 5 , а купили типа за 3 + 2 ляма мимо " кассы " - так бывает )))

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