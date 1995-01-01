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    Малком: «Нахожусь в своей лучшей форме за 2,5 года в «Зените»

    Нападающий «Зенита» Малком рассказал о своем состоянии здоровья и функциональной подготовке.

    – Как ваше самочувствие? Насколько, по собственной оценке, вы готовы к возобновлению сезона?

    – Я восстанавливаюсь, чувствую себя намного лучше, потихоньку проходит травма лодыжки, полученная в матче с «Динамо». Провожу необходимые процедуры, тренируюсь вместе с командой.

    Свою готовность я бы оценил в 80 процентов. Но еще есть время, впереди вторые сборы, чтобы вернуться к игре полностью здоровым.

    – В матче с «Ботевом» вы провели на поле 15 минут. Как вы чувствовали свой организм после длительной паузы?

    – Физически чувствую себя прекрасно! Наши тренеры по физической подготовке говорят, что за те 2,5 года, которые играю в «Зените», я нахожусь в своей лучшей форме!

    Это действительно так: и тело мое ощущает себя отлично, и сердце мое переполнено счастьем – я бесконечно влюблен в свою девушку, что дает мне еще больше эмоций.

    В целом же, повторюсь, я много работаю, готовлюсь к возобновлению сезона, чтобы сразу стартовать с победы над «Бетисом».

    • В этом сезоне Малком провел 20 матчей, забил 3 гола и сделал 7 ассистов.
    • В 2019 году «Зенит» купил его у «Барселоны» за 40 миллионов евро.

    Малком – об Алберто: «И бразильцы, и русские в «Зените» помогут ему быстрее адаптироваться»

    Малком: «Зенит» может забраться очень высоко в плей-офф Лиги Европы»

    Источник: Bobsoccer

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +973

      Борисыч1 51 минуту назад

      Значит, мало тебя по лодыжке били ))

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