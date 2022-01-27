Малком: «Нахожусь в своей лучшей форме за 2,5 года в «Зените»

Нападающий «Зенита» Малком рассказал о своем состоянии здоровья и функциональной подготовке.

– Как ваше самочувствие? Насколько, по собственной оценке, вы готовы к возобновлению сезона?

– Я восстанавливаюсь, чувствую себя намного лучше, потихоньку проходит травма лодыжки, полученная в матче с «Динамо». Провожу необходимые процедуры, тренируюсь вместе с командой.

Свою готовность я бы оценил в 80 процентов. Но еще есть время, впереди вторые сборы, чтобы вернуться к игре полностью здоровым.

– В матче с «Ботевом» вы провели на поле 15 минут. Как вы чувствовали свой организм после длительной паузы?

– Физически чувствую себя прекрасно! Наши тренеры по физической подготовке говорят, что за те 2,5 года, которые играю в «Зените», я нахожусь в своей лучшей форме!

Это действительно так: и тело мое ощущает себя отлично, и сердце мое переполнено счастьем – я бесконечно влюблен в свою девушку, что дает мне еще больше эмоций.

В целом же, повторюсь, я много работаю, готовлюсь к возобновлению сезона, чтобы сразу стартовать с победы над «Бетисом».

В этом сезоне Малком провел 20 матчей, забил 3 гола и сделал 7 ассистов.

В 2019 году «Зенит» купил его у «Барселоны» за 40 миллионов евро.

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