Малком: «Зенит» может забраться очень высоко в плей-офф Лиги Европы»

Нападающий «Зенита» Малком поделился ожиданиями от матчей с «Бетисом» в плей-офф Лиги Европы.

- Как, на ваш взгляд, сложится противостояние с «Бетисом» в Лиге Европы?

– Мы знаем, что не бывает легких матчей, особенно на такой стадии еврокубков. «Бетис», как любая испанская команда, представляет серьезную опасность, действует очень организованно, там собраны игроки очень высокого качества.

Но мы так же знаем, что эта игра очень важна и для нас, чтобы почувствовать уверенность в своих силах. Справедливости ради надо отметить, что в Лиге чемпионов в некоторых матчах мы не заслуживали поражений.

Нам надо извлечь необходимые уроки, Лига Европы – очень важный турнир, мы знаем, что при должных усилиях и необходимой концентрации мы будем максимально готовы даже не на 90, а на 95 минут!

Словом, нам все по силам, мы можем забраться очень высоко в плей-офф – уверен, это и покажут матчи с «Бетисом».

«Зенит» примет «Бетис» 17 февраля.

Ответный матч пройдет спустя неделю в Испании.

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