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  • Малком: «Зенит» может забраться очень высоко в плей-офф Лиги Европы»

Малком: «Зенит» может забраться очень высоко в плей-офф Лиги Европы»

27 января 2022, 08:29
12

Нападающий «Зенита» Малком поделился ожиданиями от матчей с «Бетисом» в плей-офф Лиги Европы.

- Как, на ваш взгляд, сложится противостояние с «Бетисом» в Лиге Европы?

– Мы знаем, что не бывает легких матчей, особенно на такой стадии еврокубков. «Бетис», как любая испанская команда, представляет серьезную опасность, действует очень организованно, там собраны игроки очень высокого качества.

Но мы так же знаем, что эта игра очень важна и для нас, чтобы почувствовать уверенность в своих силах. Справедливости ради надо отметить, что в Лиге чемпионов в некоторых матчах мы не заслуживали поражений.

Нам надо извлечь необходимые уроки, Лига Европы – очень важный турнир, мы знаем, что при должных усилиях и необходимой концентрации мы будем максимально готовы даже не на 90, а на 95 минут!

Словом, нам все по силам, мы можем забраться очень высоко в плей-офф – уверен, это и покажут матчи с «Бетисом».

  • «Зенит» примет «Бетис» 17 февраля.
  • Ответный матч пройдет спустя неделю в Испании.

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Источник: Bobsoccer
Лига Европы Россия. Премьер-лига Зенит Бетис Малком
Комментарии (12)
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ARSteven89
1643261915
Так уже высоко забрался!
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BarStep
1643262389
Сделайте Филипе эту ЛЕ нашей.. И будет вам почет и уважение.. А пока тренируйтесь..
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моэм
1643266193
А почему не взять Кубок ???...в таких играх самый последний игрок из Европы думает что возьмёт Кубок....а с такими мелкими мыслишками и Бетис не пройти ...что скорее всего и случится.
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portero
1643266313
А скорее всего от Бетиса вылетмт....
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Axe111
1643268597
Не может
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Skull_Boy
1643271391
Недоразвитый вы отсосете с заглотом у Бетиса
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Форвард 79
1643272454
Могу пожелать только успеха!
Ответить
petrucho-spb
1643276358
А теперь от слова к делу. 3 недели ждать. Жаль ,что Болеют сейчас многие.
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Hektor 84
1643465764
Смешно читать его бред
Ответить
Alex_1971
1643614700
А что же Семак молчит ? А то ныл что бюджет маловат для ЛЧ ! С таким бюджетом в ЛЕ нужно побеждать а если пролетите тогда что будете бормотать ?
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