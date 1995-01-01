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    Малком – об Алберто: «И бразильцы, и русские в «Зените» помогут ему быстрее адаптироваться»

    Нападающий «Зенита» Малком высказал о возможном переходе форварда «Интернасьонала» Юри Алберто в клуб из Петербурга.

    – Знакомы ли вы с Юри Алберто, которого сватают в «Зенит»?

    – Лично не знакомы, но я, как большой любитель футбола, по возможности слежу за всеми чемпионатами. Я наблюдал за его игрой, прекрасно понимаю, что это отличный футболист. Если он когда-либо перейдет в «Зенит», это будет только на пользу нашей команде.

    Юри Алберто прекрасно знает свое дело, он отлично играет в атаке, забивает много голов. Если он окажется в «Зените», и мы, бразильцы, и российские игроки поможем ему быстрее адаптироваться, чтобы он продолжал забивать и радовать болельщиков.

    Лично мне нравится играть рядом с отличными футболистами, какие собраны сейчас в «Зените» и которые могут приехать в Санкт-Петербург. Думаю, я не один такой – и Клаудиньо, и Мостовому, и Сутормину важно, чтобы рядом были сильные партнеры. Юри Алберто – один из таких.

    • В составе «Интернасьонала» Алберто забил 30 голов в 84 матчах.
    • Сообщалось, что сегодня он проведет последний матч за клуб.
    • Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.

    «Зенит» согласовал пятилетний контракт с Алберто. Он может перейти зимой («РБ Спорт»)

    Источник: Bobsoccer

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    Сегодня, 17:27
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      Азбука 43 минуты назад

      К Бетису адаптируется?

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