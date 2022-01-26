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  • Малком – об Алберто: «И бразильцы, и русские в «Зените» помогут ему быстрее адаптироваться»

Малком – об Алберто: «И бразильцы, и русские в «Зените» помогут ему быстрее адаптироваться»

26 января 2022, 17:27
7

Нападающий «Зенита» Малком высказал о возможном переходе форварда «Интернасьонала» Юри Алберто в клуб из Петербурга.

– Знакомы ли вы с Юри Алберто, которого сватают в «Зенит»?

– Лично не знакомы, но я, как большой любитель футбола, по возможности слежу за всеми чемпионатами. Я наблюдал за его игрой, прекрасно понимаю, что это отличный футболист. Если он когда-либо перейдет в «Зенит», это будет только на пользу нашей команде.

Юри Алберто прекрасно знает свое дело, он отлично играет в атаке, забивает много голов. Если он окажется в «Зените», и мы, бразильцы, и российские игроки поможем ему быстрее адаптироваться, чтобы он продолжал забивать и радовать болельщиков.

Лично мне нравится играть рядом с отличными футболистами, какие собраны сейчас в «Зените» и которые могут приехать в Санкт-Петербург. Думаю, я не один такой – и Клаудиньо, и Мостовому, и Сутормину важно, чтобы рядом были сильные партнеры. Юри Алберто – один из таких.

  • В составе «Интернасьонала» Алберто забил 30 голов в 84 матчах.
  • Сообщалось, что сегодня он проведет последний матч за клуб.
  • Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.

«Зенит» согласовал пятилетний контракт с Алберто. Он может перейти зимой («РБ Спорт»)

Источник: Bobsoccer
Россия. Премьер-лига Зенит Малком
Комментарии (7)
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1643207718
К Бетису адаптируется?
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Блямба
1643211680
Как бы "острый адаптоз " не перетёк в хроническую форму.. Много . Их становится очень много. И если со всеми(ну,практически)было точечное попадание,то здесь...бразильский Дриусси,дай бог ,если хоть так. 21-летний на тот момент Дриусси отправлялся в «Зенит» в статусе второго бомбардира чемпионата Аргентины, забив 17 голов в 29 матчах. Специалисты называли его едва ли не самым многообещающим игроком своего поколения, кто-то говорил, что у Себастьяна потенциал Серхио Агуэро. Напомню,аргов было тоже пять.
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Беспонтий
1643212351
бразильская экспансия не приведёт к победе простой путь не есть верный разочарование близко фудзи гаснет
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Hektor 84
1643215642
Особенно шлюба! В раздевалке)
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portero
1643215806
Малком молодец, отрабатывает зарплату не на поле, а как пиарщик...
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