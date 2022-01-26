Малком – об Алберто: «И бразильцы, и русские в «Зените» помогут ему быстрее адаптироваться»

Нападающий «Зенита» Малком высказал о возможном переходе форварда «Интернасьонала» Юри Алберто в клуб из Петербурга.

– Знакомы ли вы с Юри Алберто, которого сватают в «Зенит»?

– Лично не знакомы, но я, как большой любитель футбола, по возможности слежу за всеми чемпионатами. Я наблюдал за его игрой, прекрасно понимаю, что это отличный футболист. Если он когда-либо перейдет в «Зенит», это будет только на пользу нашей команде.

Юри Алберто прекрасно знает свое дело, он отлично играет в атаке, забивает много голов. Если он окажется в «Зените», и мы, бразильцы, и российские игроки поможем ему быстрее адаптироваться, чтобы он продолжал забивать и радовать болельщиков.

Лично мне нравится играть рядом с отличными футболистами, какие собраны сейчас в «Зените» и которые могут приехать в Санкт-Петербург. Думаю, я не один такой – и Клаудиньо, и Мостовому, и Сутормину важно, чтобы рядом были сильные партнеры. Юри Алберто – один из таких.

В составе «Интернасьонала» Алберто забил 30 голов в 84 матчах.

Сообщалось, что сегодня он проведет последний матч за клуб.

Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.

«Зенит» согласовал пятилетний контракт с Алберто. Он может перейти зимой («РБ Спорт»)