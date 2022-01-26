«Барселона» ищет 100 миллионов на трансфер Холанда

«Барселона» занята поиском 100 миллионов евро, которые ей необходимы на летний трансфер нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. Разрабатывается специальный план по добыче этих денег.

Агент Холанда – Мино Райола, у которого выстроены рабочие отношения с «Барселоной».

В подписании Холанда «Барселона» не сомневается.

Его рыночная стоимость – 150 миллионов евро.

По информации Marca, норвежец перейдет в «Реал» или «Барсу» до конца января.

Холанд обойдется своему будущему клубу в 350 миллионов (Marca)

Холанд: «Я во всем могу стать лучше»