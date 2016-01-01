Лапорта не сомневается в подписании Холанда (Catalunya Ràdio)

он так же не сомневался что карлик останется
доведет же барсу до уровня спартака....
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта уверен, что его клуб заполучит нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. Об этом функционер сообщил окружению.
Лапорта уже обсудил трансфер Холанда с агентом Мино Райолой.
- Трансфера Холанда в «Барселону» хотят и в «Реале».
- Его рыночная стоимость – 150 миллионов евро.
- По информации Marca, норвежец перейдет в «Реал» или «Барсу» до конца января.
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