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    Лапорта не сомневается в подписании Холанда (Catalunya Ràdio)

    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта уверен, что его клуб заполучит нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. Об этом функционер сообщил окружению.

    Лапорта уже обсудил трансфер Холанда с агентом Мино Райолой.

    • Трансфера Холанда в «Барселону» хотят и в «Реале».
    • Его рыночная стоимость – 150 миллионов евро.
    • По информации Marca, норвежец перейдет в «Реал» или «Барсу» до конца января.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Catalunya Ràdio

    Общественная радиосеть Каталонии, вещает на местном языке. Основана в 1983 году. Аудитория в твиттере - более 255 тысяч подписчиков.

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    Сегодня, 17:45
    Комментарии9
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      Рейтинг: +4257

      FENIX-SL 29 минут назад

      он так же не сомневался что карлик останется
      доведет же барсу до уровня спартака....

      0
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      Рейтинг: +802

      mama1991 34 минуты назад

      барса романтичней, реал сомнителен...

      0
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      Рейтинг: +33

      Баба Дуня 51 минуту назад

      А останется в Дортмунде!

      1
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      Рейтинг: +11

      C M 1 час назад

      Если делаете ставки pro100bets.ru

      0
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      Рейтинг: +802

      СуперПАВ9 1 час назад

      Лапорта кидалова и обманщик не дудет холонда у вас

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +38438

      Project Бабангида > СуперПАВ9 1 час назад

      Перес забашляет ))

      2
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      Рейтинг: +802

      СуперПАВ9 > Project Бабангида 1 час назад

      Кому барселоне если он в своем уме то холонд будет в реале

      0
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      Рейтинг: +38438

      Project Бабангида > СуперПАВ9 1 час назад

      ты мыслишь тактически а Перес стратегически. потому каталония ещё и не залежная )

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      Рейтинг: +4257

      FENIX-SL > Project Бабангида 26 минут назад

      возможность выиграть Барселону со счетом 10-0, гораздо интереснее поддержки соперничества
      этот вброс идиотизм)

      в Реал давно не приходили сразу несколько топовых футболистов
      через год откроется стадион и будет идеальная команда
      гораздо интереснее данная история, чем соперничество с барсой
      тем более Холанд и Мбаппе, это не Месси с Роналду
      ничего феноменального прям в них нет на данный момент
      гораздо интереснее глянуть на них вместе, нежели в разных командах

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