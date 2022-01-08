Лапорта не сомневается в подписании Холанда (Catalunya Ràdio)

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта уверен, что его клуб заполучит нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. Об этом функционер сообщил окружению.
Лапорта уже обсудил трансфер Холанда с агентом Мино Райолой.
- Трансфера Холанда в «Барселону» хотят и в «Реале».
- Его рыночная стоимость – 150 миллионов евро.
- По информации Marca, норвежец перейдет в «Реал» или «Барсу» до конца января.
Источник: Catalunya Ràdio
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