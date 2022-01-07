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Перес хочет трансфера Холанда в «Барселону» (Хорхе Рамос)

7 января 2022, 22:18
10

«Реал» определил в качестве приоритетной цели в нападение Килиана Мбаппе из «ПСЖ». В связи с этим президент мадридцев Флорентино Перес хочет, чтобы «Барселона» купила форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

Перес в своем желании преследует коммерческие цели. По его мнению, выступление Мбаппе и Холанда за «Реал» и «Барселону» создаст в футболе новое противостояние двух лучших игроков, что пойдет на пользу обоим клубам с точки зрения интереса фанатов.

Перес проводит аналогию с Криштиану Роналду и Лионелем Месси, которые в течение нескольких лет попеременно получали «Золотой мяч».

  • Холанд забил 76 голов и сделал 27 ассистов в 79 матчах за «Боруссию».
  • Его рыночная стоимость – 150 миллионов евро.
  • По информации Marca, норвежец перейдет в «Реал» или «Барсу» до конца января.

Холанд не хочет играть в «Реале» вместе с Мбаппе. Цель норвежца – стать лидером побеждающей команды (Cuatro)

Райола дал слово Лапорте, что Холанд перейдет в «Барсу». Клубу нужно найти деньги на трансфер (Cuatro)

Источник: твиттер Jorge Ramos y su Banda

Спортивная программа на телеканале ESPN. Ведущий - Хорхе Рамос. Аудитория программы в твиттере - более 238 тысяч подписчиков.

Испания. Примера Германия. Бундеслига Боруссия Д Барселона Реал Холанд Эрлинг Перес Флорентино
Комментарии (10)
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казанский лис
1641585442
перец бизнесмен!
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Tempos
1641585641
Это не один Перес хочет, это скорее они с Жоаном так договорились...оба понимают и преследуют цель вернуть статус Эль Классико на прежний уровень... а это принесет огромные финансы обоим клубам...
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Stavr007
1641586522
Фло видимо с личных занесет, лишь бы они его купили
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portero
1641586995
Реалу нужна сильная Барса, тогда статус лиги растет и доходы растут. молодец Перес просчитывает....
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Lipatoff
1641589502
Форса Барса! Ты больше, чем клуб!
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Hektor 84
1641596010
Не факт что эти оба раскроются в этих клубах
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nelez
1641596061
Ерунда , очередная утка бомбардира. ЗМ получит Мбаппе или Холанд? Смешно пока месси жив.Ближайщие 10 лет ЗМ отдадут только месси. Он уже в америку к янкам уезжает. Там забьет дворовым командам по куче и опять станет гениТАЛИем.
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pele1981
1641611363
Правильно! Этому *овну там самое место! ))))
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