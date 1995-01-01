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    Перес хочет трансфера Холанда в «Барселону» (Хорхе Рамос)

    «Реал» определил в качестве приоритетной цели в нападение Килиана Мбаппе из «ПСЖ». В связи с этим президент мадридцев Флорентино Перес хочет, чтобы «Барселона» купила форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

    Перес в своем желании преследует коммерческие цели. По его мнению, выступление Мбаппе и Холанда за «Реал» и «Барселону» создаст в футболе новое противостояние двух лучших игроков, что пойдет на пользу обоим клубам с точки зрения интереса фанатов.

    Перес проводит аналогию с Криштиану Роналду и Лионелем Месси, которые в течение нескольких лет попеременно получали «Золотой мяч».

    • Холанд забил 76 голов и сделал 27 ассистов в 79 матчах за «Боруссию».
    • Его рыночная стоимость – 150 миллионов евро.
    • По информации Marca, норвежец перейдет в «Реал» или «Барсу» до конца января.

    Холанд не хочет играть в «Реале» вместе с Мбаппе. Цель норвежца – стать лидером побеждающей команды (Cuatro)

    Райола дал слово Лапорте, что Холанд перейдет в «Барсу». Клубу нужно найти деньги на трансфер (Cuatro)

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Jorge Ramos y su Banda

    Спортивная программа на телеканале ESPN. Ведущий - Хорхе Рамос. Аудитория программы в твиттере - более 238 тысяч подписчиков.

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    Сегодня, 22:18
    Комментарии7
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      Рейтинг: +56102

      portero 18 минут назад

      Реалу нужна сильная Барса, тогда статус лиги растет и доходы растут. молодец Перес просчитывает....

      0
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      Рейтинг: +21

      Stavr007 26 минут назад

      Фло видимо с личных занесет, лишь бы они его купили

      0
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      Рейтинг: +53

      Tempos 41 минуту назад

      Это не один Перес хочет, это скорее они с Жоаном так договорились...оба понимают и преследуют цель вернуть статус Эль Классико на прежний уровень... а это принесет огромные финансы обоим клубам...

      0
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      Рейтинг: +152

      казанский лис 44 минуты назад

      перец бизнесмен!

      0
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      Рейтинг: +22677

      bset 46 минут назад

      Тут что не придумывай, все равно ЗМ уйдет Месси. Парижане оплатили на несколько лет вперед.

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      Рейтинг: +724

      СуперПАВ9 49 минут назад

      Если псж пройдет реал мбампе модет передумать и продлить контракт с псж

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      Рейтинг: +724

      СуперПАВ9 50 минут назад

      У барселоны нет денег пусть холонд идет в реал

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