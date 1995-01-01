Перес хочет трансфера Холанда в «Барселону» (Хорхе Рамос)

Реалу нужна сильная Барса, тогда статус лиги растет и доходы растут. молодец Перес просчитывает....
«Реал» определил в качестве приоритетной цели в нападение Килиана Мбаппе из «ПСЖ». В связи с этим президент мадридцев Флорентино Перес хочет, чтобы «Барселона» купила форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.
Перес в своем желании преследует коммерческие цели. По его мнению, выступление Мбаппе и Холанда за «Реал» и «Барселону» создаст в футболе новое противостояние двух лучших игроков, что пойдет на пользу обоим клубам с точки зрения интереса фанатов.
Перес проводит аналогию с Криштиану Роналду и Лионелем Месси, которые в течение нескольких лет попеременно получали «Золотой мяч».
- Холанд забил 76 голов и сделал 27 ассистов в 79 матчах за «Боруссию».
- Его рыночная стоимость – 150 миллионов евро.
- По информации Marca, норвежец перейдет в «Реал» или «Барсу» до конца января.
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