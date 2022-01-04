Холанд не хочет играть в «Реале» вместе с Мбаппе. Цель норвежца – стать лидером побеждающей команды (Cuatro)

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд не хочет переходить в «Реал».

По информации Cuatro, 21-летний норвежец хочет стать лидером побеждающей команды. Из-за этого Холанд не хотел бы пересекаться в одном клубе с Килианом Мбаппе, который должен перейти в «Реал» летом.

Холанд забил 76 голов и сделал 27 ассистов в 79 матчах за «Боруссию».

Его рыночная стоимость – 150 миллионов евро.

По информации Marca, норвежец перейдет в «Реал» или «Барсу» до конца января.

Райола дал слово Лапорте, что Холанд перейдет в «Барсу». Клубу нужно найти деньги на трансфер (Cuatro)