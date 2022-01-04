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    Холанд не хочет играть в «Реале» вместе с Мбаппе. Цель норвежца – стать лидером побеждающей команды (Cuatro)

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд не хочет переходить в «Реал».

    По информации Cuatro, 21-летний норвежец хочет стать лидером побеждающей команды. Из-за этого Холанд не хотел бы пересекаться в одном клубе с Килианом Мбаппе, который должен перейти в «Реал» летом.

    • Холанд забил 76 голов и сделал 27 ассистов в 79 матчах за «Боруссию».
    • Его рыночная стоимость – 150 миллионов евро.
    • По информации Marca, норвежец перейдет в «Реал» или «Барсу» до конца января.

    Райола дал слово Лапорте, что Холанд перейдет в «Барсу». Клубу нужно найти деньги на трансфер (Cuatro)

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Cuatro

    Частный испанский общенациональный телеканал, основанный в 2005 году. Аудитория в твиттере - более 1,1 миллиона подписчиков.

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    04.01.2022 23:37
    Комментарии3
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      Рейтинг: +5118

      R_a_i_n 22 минуты назад

      Вот бесят такие говоруны, которые говорят много. Ты приди ,сделай из себя лидера, а не выбивай тепличные условия.

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      Рейтинг: +10

      hytt675 26 минут назад

      Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
      Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
      Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит что все обман и на ставках невозможно заработать))))

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      Рейтинг: +807

      ARSteven89 47 минут назад

      Он не всегда в Дортмунде-то тащит за собой, а тут уже такие преференции!
      Езжай в Ньюкасл тогда )))

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