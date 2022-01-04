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  • Холанд не хочет играть в «Реале» вместе с Мбаппе. Цель норвежца – стать лидером побеждающей команды (Cuatro)

Холанд не хочет играть в «Реале» вместе с Мбаппе. Цель норвежца – стать лидером побеждающей команды (Cuatro)

4 января 2022, 23:37
22

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд не хочет переходить в «Реал».

По информации Cuatro, 21-летний норвежец хочет стать лидером побеждающей команды. Из-за этого Холанд не хотел бы пересекаться в одном клубе с Килианом Мбаппе, который должен перейти в «Реал» летом.

  • Холанд забил 76 голов и сделал 27 ассистов в 79 матчах за «Боруссию».
  • Его рыночная стоимость – 150 миллионов евро.
  • По информации Marca, норвежец перейдет в «Реал» или «Барсу» до конца января.

Райола дал слово Лапорте, что Холанд перейдет в «Барсу». Клубу нужно найти деньги на трансфер (Cuatro)

Источник: Cuatro

Частный испанский общенациональный телеканал, основанный в 2005 году. Аудитория в твиттере - более 1,1 миллиона подписчиков.

Испания. Примера Португалия. Примейра Реал Боруссия Д Мбаппе Килиан Холанд Эрлинг
Комментарии (22)
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ARSteven89
1641329055
Он не всегда в Дортмунде-то тащит за собой, а тут уже такие преференции! Езжай в Ньюкасл тогда )))
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hytt675
1641330367
Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос**** Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман) Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит что все обман и на ставках невозможно заработать))))
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R_a_i_n
1641330553
Вот бесят такие говоруны, которые говорят много. Ты приди ,сделай из себя лидера, а не выбивай тепличные условия.
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Fusballer
1641335735
В РПЛ тогда ему надо. Зениту чемпионство вообще гарантированы государством.
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inzek
1641336672
по-моему это чистой воды расизм
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pele1981
1641352063
Ничего выдающего - обычный посредственный игрок!
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portero
1641359043
Бред какой-то, в любой команде появиться другие лидеры или команда начнёт проигрывать... не потянет норвежец на роль капитана...
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Dr.Metal
1641366550
Очередные два петуха аля Месси и Роналду
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моэм
1641366996
Ясно как день , испугался конкуренции ... тот же Суарес , будучи звездой Ливерпуля , рвался в Барсу ... в Барсу !!!... где локтями толкались сам Месси с Неймаром и рядом с этими ребятами заиграл ещё лучше ....а такие трусы .как Холланд , редко становятся звёздами.
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Hektor 84
1641409534
Бегающая каланча испугалась конкуренции?
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