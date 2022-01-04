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  • Райола дал слово Лапорте, что Холанд перейдет в «Барсу». Клубу нужно найти деньги на трансфер (Cuatro)

Райола дал слово Лапорте, что Холанд перейдет в «Барсу». Клубу нужно найти деньги на трансфер (Cuatro)

4 января 2022, 21:27
10

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд может перейти в «Барселону».

По информации Cuatro, агент норвежца Мино Райола дал слово президенту «Барсы» Жоану Лапорте, что летом Холанд продолжит карьеру в каталонском клубе, если испанцы найдут деньги на трансфер. Райола и Лапорта давно знакомы и поддерживают дружеские отношения.

Помешать трансферу Холанда в «Барселону» могут финансовые проблемы каталонцев. Клубу придется продать кого-то из основных игроков, чтобы купить Эрлинга.

  • Холанд забил 76 голов и сделал 27 ассистов в 79 матчах за «Боруссию».
  • Его рыночная стоимость – 150 миллионов евро.
  • По информации Marca, норвежец перейдет в «Реал» или «Барсу» до конца января.

Холанд: «Я буду играть в Испании»

Источник: Cuatro

Частный испанский общенациональный телеканал, основанный в 2005 году. Аудитория в твиттере - более 1,1 миллиона подписчиков.

Испания. Примера Германия. Бундеслига Барселона Боруссия Д Холанд Эрлинг Райола Мино
Комментарии (10)
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"supermax"
1641321891
а игрока спрашивать не надо получается
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Lipatoff
1641323980
Раньше Роналду против Месси, теперь Мбапе против Холанда... но первые рождаются раз в столетия, их рекорды за..ся бить... наоборот чтобы уничтожить Реал, Лапорте не стоит вступать в гонку... надеюсь третьи силы повлияют на это
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Lipatoff
1641324415
Из основных можно продать Френки, там конкуренция в полузащите жесть
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Томик
1641324483
Идти в разваленный клуб, который более чем за сто миллионов покупает дембеле...Да ну на... Там от "Барсы" один Чави остался, да и то уже не на поле. Устанешь тащить.
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DeStar
1641324736
как будто у барсы есть "основные" игроки самые дорогие коут да дембеле и то до основы им чуть ближе чем мне Разве что депай играет и стоит денег Но если купит - ок, барсе срочно нужные хорошие игроки, а то загнется...
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сутулая собака и лисы
1641327807
Райола не дурак и понимает, что лучшее место для Хааланда это Барселона. вот вам простая "математика". тот же Мбаппе, если пойдёт в Реал, пойдёт на понижение зарлплаты. Рамос, Рауль, Пепе, Касильяс, как и любая легенда Рела после 30 лет при любой попытке требовать длинные и оплачиваемые контракты сразу пинается под зад. а Барса была готова платить 110 лямов в год Месси, которому, оказывается, даже такой мешок как ПСЖ не решился платить больше 35. Так что Райола действительно гений, а Хааланду удачи сделать правильный выбор.
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Тимур А
1641397622
Я надеюсь, Х(Ч)ави хватит своего футбольного гения и сравнительно небольшого тренерского опыта, чтобы построить новую команду в течение ближайших 2-3 лет. Если хватит, то в итоге получим молодую мегабомбическую команду с возможно с лучшей полузащитой и отличным нападением в лице Фати, Холланда и условного Дембеле. Защита при этом будет на 80% обновляться. Если же нет, то это - полный кабздец. Придётся всё что можно продавать и глубокий кризис на десятилетие.
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portero
1641579260
Будем поглядеть, что там боссы нахимичат...
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