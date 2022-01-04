Райола дал слово Лапорте, что Холанд перейдет в «Барсу». Клубу нужно найти деньги на трансфер (Cuatro)

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд может перейти в «Барселону».

По информации Cuatro, агент норвежца Мино Райола дал слово президенту «Барсы» Жоану Лапорте, что летом Холанд продолжит карьеру в каталонском клубе, если испанцы найдут деньги на трансфер. Райола и Лапорта давно знакомы и поддерживают дружеские отношения.

Помешать трансферу Холанда в «Барселону» могут финансовые проблемы каталонцев. Клубу придется продать кого-то из основных игроков, чтобы купить Эрлинга.

Холанд забил 76 голов и сделал 27 ассистов в 79 матчах за «Боруссию».

Его рыночная стоимость – 150 миллионов евро.

По информации Marca, норвежец перейдет в «Реал» или «Барсу» до конца января.

Холанд: «Я буду играть в Испании»