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    Райола дал слово Лапорте, что Холанд перейдет в «Барсу». Клубу нужно найти деньги на трансфер (Cuatro)

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд может перейти в «Барселону».

    По информации Cuatro, агент норвежца Мино Райола дал слово президенту «Барсы» Жоану Лапорте, что летом Холанд продолжит карьеру в каталонском клубе, если испанцы найдут деньги на трансфер. Райола и Лапорта давно знакомы и поддерживают дружеские отношения.

    Помешать трансферу Холанда в «Барселону» могут финансовые проблемы каталонцев. Клубу придется продать кого-то из основных игроков, чтобы купить Эрлинга.

    • Холанд забил 76 голов и сделал 27 ассистов в 79 матчах за «Боруссию».
    • Его рыночная стоимость – 150 миллионов евро.
    • По информации Marca, норвежец перейдет в «Реал» или «Барсу» до конца января.

    Холанд: «Я буду играть в Испании»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Cuatro

    Частный испанский общенациональный телеканал, основанный в 2005 году. Аудитория в твиттере - более 1,1 миллиона подписчиков.

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    Сегодня, 21:27
    Комментарии7
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      Рейтинг: +11349

      DeStar 7 минут назад

      как будто у барсы есть "основные" игроки
      самые дорогие коут да дембеле и то до основы им чуть ближе чем мне
      Разве что депай играет и стоит денег
      Но если купит - ок, барсе срочно нужные хорошие игроки, а то загнется...

      0
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      Рейтинг: +6645

      Томик 11 минут назад

      Идти в разваленный клуб, который более чем за сто миллионов покупает дембеле...Да ну на... Там от "Барсы" один Чави остался, да и то уже не на поле. Устанешь тащить.

      0
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      Рейтинг: +68

      Lipatoff 12 минут назад

      Из основных можно продать Френки, там конкуренция в полузащите жесть

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      Рейтинг: +68

      Lipatoff 20 минут назад

      Раньше Роналду против Месси, теперь Мбапе против Холанда... но первые рождаются раз в столетия, их рекорды за..ся бить... наоборот чтобы уничтожить Реал, Лапорте не стоит вступать в гонку... надеюсь третьи силы повлияют на это

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      Рейтинг: +796

      КрымForever 37 минут назад

      "Клубу нужно найти деньги на трансфер". Плюс маленький пустячок - 150% от трансфера комиссионных Райолы.

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      Рейтинг: +8976

      "supermax" 54 минуты назад

      а игрока спрашивать не надо получается

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      Рейтинг: +3944

      Бомбардиръ > "supermax" 40 минут назад

      Да нет. Просто Холанд не хочет играть вместе с Мбаппе, которого сватают в Реал.

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