Холанд: «Я буду играть в Испании»

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд рассказал, что продолжит карьеру в Примере.

Болельщики встретили футболиста в Марбелье, где он отдыхал во время рождественской паузы. Они спросили у норвежца о будущем клубе.

«Я буду играть здесь, в Испании», – ответил 21-летний нападающий.