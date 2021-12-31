Холанд: «Я буду играть в Испании»

Вот и решился пазл!
"...болельщики встретили футболиста в Марбелье, где он отдыхал во время рождественской паузы. Они спросили у норвежца о будущем клубе.
«Я буду играть здесь, в Испании», ..."
Ключевое: "... отдыхал в МАРБЕЛЬЕ....буду играть ЗДЕСЬ..."!))))
А где там у нас Марбелья? А что там у нас с футболом?
А там у нас... МАЛАГА! Клуб из испанской Сегунды!))))
ВЫВОД: Холланд едет во вторую испанскую лигу в Малагу! И пусть Мадрид и Барселона обосрутся от зависти!!)))) ПОЛНЫЙ КРУТЯК))))
Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд рассказал, что продолжит карьеру в Примере.
Болельщики встретили футболиста в Марбелье, где он отдыхал во время рождественской паузы. Они спросили у норвежца о будущем клубе.
«Я буду играть здесь, в Испании», – ответил 21-летний нападающий.
- Холанд забил 76 голов и сделал 27 ассистов в 79 матчах за «Боруссию».
- Его рыночная стоимость – 150 миллионов евро.
- Сообщалось об интересе к игроку со стороны «Реала» и «Барселоны».
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