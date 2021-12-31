Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    2 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    3 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться

    Холанд: «Я буду играть в Испании»

    Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд рассказал, что продолжит карьеру в Примере.

    Болельщики встретили футболиста в Марбелье, где он отдыхал во время рождественской паузы. Они спросили у норвежца о будущем клубе.

    «Я буду играть здесь, в Испании», – ответил 21-летний нападающий.

    • Холанд забил 76 голов и сделал 27 ассистов в 79 матчах за «Боруссию».
    • Его рыночная стоимость – 150 миллионов евро.
    • Сообщалось об интересе к игроку со стороны «Реала» и «Барселоны».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport Mediaset

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.01.2022 22:14
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +639

      Soccerdealer63 2 часа назад

      Вот и решился пазл!
      "...болельщики встретили футболиста в Марбелье, где он отдыхал во время рождественской паузы. Они спросили у норвежца о будущем клубе.
      «Я буду играть здесь, в Испании», ..."
      Ключевое: "... отдыхал в МАРБЕЛЬЕ....буду играть ЗДЕСЬ..."!))))
      А где там у нас Марбелья? А что там у нас с футболом?
      А там у нас... МАЛАГА! Клуб из испанской Сегунды!))))
      ВЫВОД: Холланд едет во вторую испанскую лигу в Малагу! И пусть Мадрид и Барселона обосрутся от зависти!!)))) ПОЛНЫЙ КРУТЯК))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +790

      mama1991 2 часа назад

      холанд в барсе мне кажется будет интересней, реал многих подающих талантов загубил..... 21 не возраст, надо еще обкататься пару лет дето, а потом думать, что ты кто ты? дортмунд не показатель, тем более нынешний

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1433

      Psih86 2 часа назад

      Слабак. Вроде ведёт себя как мужик с яйцами, а на самом деле без них.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +427

      Октавиус 2 часа назад

      Если чёртов гений Перес соберёт в "Реале" Мбаппе и Холанда, это будет пушка!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +123

      Nikoo 2 часа назад

      Барса должна взять кредит и подписать Холанда, а Мбаппе в реал

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92571
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68397
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru