Холанд перейдет в «Реал» или «Барселону» до конца месяца (Marca)

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд выберет новый клуб до 31 января.

По информации Marca, 21-летний норвежец ведет неформальные переговоры с «Реалом» и «Барселоной». Представители каталонского клуба встречались с Холандом в Марбелье, где он проводит отпуск. «Реал» также работает над трансфером.

Президент «Барсы» Жоан Лапорта готов пойти на все, чтобы подписать норвежца, но пока клуб далек от трансфера из-за финансовых проблем. «Реал» может позволить себе купить Холанда.

Холанд забил 76 голов и сделал 27 ассистов в 79 матчах за «Боруссию».

Его рыночная стоимость – 150 миллионов евро.

Холанд: «Я буду играть в Испании»