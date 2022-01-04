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    Холанд перейдет в «Реал» или «Барселону» до конца месяца (Marca)

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд выберет новый клуб до 31 января.

    По информации Marca, 21-летний норвежец ведет неформальные переговоры с «Реалом» и «Барселоной». Представители каталонского клуба встречались с Холандом в Марбелье, где он проводит отпуск. «Реал» также работает над трансфером.

    Президент «Барсы» Жоан Лапорта готов пойти на все, чтобы подписать норвежца, но пока клуб далек от трансфера из-за финансовых проблем. «Реал» может позволить себе купить Холанда.

    • Холанд забил 76 голов и сделал 27 ассистов в 79 матчах за «Боруссию».
    • Его рыночная стоимость – 150 миллионов евро.

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    Источник: Marca

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