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    Холанд: «Я во всем могу стать лучше»

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд считает, что у него есть потенциал развиваться и впредь. Прежде всего он хотел бы реже травмироваться.

    «Я могу стать лучше во всем. Я могу улучшить свое завершение, я могу стать быстрее, я могу стать сильнее.

    Если выбирать одну вещь, которую надо улучшить, – это стать менее травматичным», – сказал Холанд.

    • В подписании Холанда не сомневается «Барселона».
    • Его рыночная стоимость – 150 миллионов евро.
    • По информации Marca, норвежец перейдет в «Реал» или «Барсу» до конца января.

    Холанд обойдется своему будущему клубу в 350 миллионов (Marca)

    Источник: твиттер Sky Sports News

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    26.01.2022 22:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +57249

      portero 1 час назад

      Возраст позволяет прибавлять, но стать менее травматичным сложно, удачи ...

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