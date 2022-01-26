Холанд: «Я во всем могу стать лучше»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд считает, что у него есть потенциал развиваться и впредь. Прежде всего он хотел бы реже травмироваться.

«Я могу стать лучше во всем. Я могу улучшить свое завершение, я могу стать быстрее, я могу стать сильнее.

Если выбирать одну вещь, которую надо улучшить, – это стать менее травматичным», – сказал Холанд.

В подписании Холанда не сомневается «Барселона».

Его рыночная стоимость – 150 миллионов евро.

По информации Marca, норвежец перейдет в «Реал» или «Барсу» до конца января.

Холанд обойдется своему будущему клубу в 350 миллионов (Marca)