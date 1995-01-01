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    Агент Хендрикса: «Йоррит хочет играть за «Спартак», но в клубе не хотят его видеть»

    Фулько Ван Куперен, агент полузащитника «Спартака» Йоррита Хендрикса, рассказал о причинах ухода игрока из московского клуба.

    «Почему он уходит? Это вопрос к клубу. Йоррит хочет играть за «Спартак», но клуб принял такое решение. Я не тренер и не спортивный директор «Спартака», так что надо спрашивать у них, почему они не хотят видеть Хендрикса в клубе», – сказал агент.

    • Хендрикс перейдет на правах аренды в «Фейеноорд».
    • Он выступает за «Спартак» с января 2021 года.
    • В этом сезоне голландец провел 11 матчей, но не отметился результативными действиями.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:39
    Комментарии8
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      Рейтинг: +20358

      JTherry 8 минут назад

      плохо играет твой подопечный, не вписывается в командную игру... но проблема еще в том, что привел его Папен, у которого не сложились отношения с Заремой...

      0
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      Рейтинг: +57180

      portero 16 минут назад

      Хотеть не вредно, надо уровень показывать повыше...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12564

      NewLife 58 минут назад

      Пора уже и змс Кутепова куда-нибудь пристроить)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +10121

      ivany4 1 час назад

      Какой ты спортивный агент, если не видишь уровень своего игрока на фоне остальной команды?!)))
      Его и так брали на "вырост". Ну не смог.)))

      1
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      Рейтинг: +684

      Hoahin 1 час назад

      Вопросов к клубу нет, игрок низкого уровня, даже для середняка РПЛ

      3
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      Рейтинг: +15025

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Ответ очевиден . Хендрикс - слабое звено (((

      4
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      Рейтинг: +4068

      Бомбардиръ > Persona_non_Grata 1 час назад

      Поэтому он persona non grata.

      2
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      Рейтинг: +460

      Узб@гоеный 1 час назад

      Хендрикс хочет продолжить доить мазутный проект

      4
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