Агент Хендрикса: «Йоррит хочет играть за «Спартак», но в клубе не хотят его видеть»

плохо играет твой подопечный, не вписывается в командную игру... но проблема еще в том, что привел его Папен, у которого не сложились отношения с Заремой...
Фулько Ван Куперен, агент полузащитника «Спартака» Йоррита Хендрикса, рассказал о причинах ухода игрока из московского клуба.
«Почему он уходит? Это вопрос к клубу. Йоррит хочет играть за «Спартак», но клуб принял такое решение. Я не тренер и не спортивный директор «Спартака», так что надо спрашивать у них, почему они не хотят видеть Хендрикса в клубе», – сказал агент.
- Хендрикс перейдет на правах аренды в «Фейеноорд».
- Он выступает за «Спартак» с января 2021 года.
- В этом сезоне голландец провел 11 матчей, но не отметился результативными действиями.
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