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  • Агент Хендрикса: «Йоррит хочет играть за «Спартак», но в клубе не хотят его видеть»

Агент Хендрикса: «Йоррит хочет играть за «Спартак», но в клубе не хотят его видеть»

26 января 2022, 12:39
15

Фулько Ван Куперен, агент полузащитника «Спартака» Йоррита Хендрикса, рассказал о причинах ухода игрока из московского клуба.

«Почему он уходит? Это вопрос к клубу. Йоррит хочет играть за «Спартак», но клуб принял такое решение. Я не тренер и не спортивный директор «Спартака», так что надо спрашивать у них, почему они не хотят видеть Хендрикса в клубе», – сказал агент.

  • Хендрикс перейдет на правах аренды в «Фейеноорд».
  • Он выступает за «Спартак» с января 2021 года.
  • В этом сезоне голландец провел 11 матчей, но не отметился результативными действиями.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Фейеноорд Хендрикс Йоррит
Комментарии (15)
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Persona_non_Grata
1643191250
Ответ очевиден . Хендрикс - слабое звено (((
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Hoahin
1643191324
Вопросов к клубу нет, игрок низкого уровня, даже для середняка РПЛ
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ivany4
1643191465
Какой ты спортивный агент, если не видишь уровень своего игрока на фоне остальной команды?!))) Его и так брали на "вырост". Ну не смог.)))
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NewLife
1643193082
Пора уже и змс Кутепова куда-нибудь пристроить)
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portero
1643195611
Хотеть не вредно, надо уровень показывать повыше...
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JTherry
1643196092
плохо играет твой подопечный, не вписывается в командную игру... но проблема еще в том, что привел его Папен, у которого не сложились отношения с Заремой...
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alefreddy
1643198726
Рассказов тоже хочет играть а мы видели ваше выступление
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Форвард 79
1643209392
так что надо спрашивать у них, почему они не хотят видеть Хендрикса в клубе» А может потому, что у него уровень ниже чем у игроков ФНЛ!
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Solist345345
1643211402
Бл@ть, никак не выпроводят.
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Hektor 84
1643214308
Попову его надо пРодать! Пусть потом куда хочет его пристраивает.
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