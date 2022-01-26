Агент Хендрикса: «Йоррит хочет играть за «Спартак», но в клубе не хотят его видеть»

Фулько Ван Куперен, агент полузащитника «Спартака» Йоррита Хендрикса, рассказал о причинах ухода игрока из московского клуба.

«Почему он уходит? Это вопрос к клубу. Йоррит хочет играть за «Спартак», но клуб принял такое решение. Я не тренер и не спортивный директор «Спартака», так что надо спрашивать у них, почему они не хотят видеть Хендрикса в клубе», – сказал агент.

Хендрикс перейдет на правах аренды в «Фейеноорд».

Он выступает за «Спартак» с января 2021 года.

В этом сезоне голландец провел 11 матчей, но не отметился результативными действиями.

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