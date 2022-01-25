Лесовой впервые с июля занимался в общей группе «Динамо»

Полузащитник Даниил Лесовой вернулся к тренировкам в общей группе «Динамо».

24-летний игрок тренировался наравне с одноклубниками впервые с июля 2021 года. Он пропустил шесть месяцев из-за травмы передней крестообразной связки колена.

23-летний Лесовой выступает за «Динамо» с сентября 2020 года.

В прошлом сезоне он забил 7 голов и сделал 6 ассистов в 31 матче.

Лесовой с командойСегодня Даня занимался в общей группе впервые с июля 2021 годаМы скучали, Лес #ДинамоМосква #ЛесБогатствоРоссии pic.twitter.com/BcQ5yiqPOr — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) January 25, 2022

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