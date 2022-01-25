Лесовой впервые с июля занимался в общей группе «Динамо»

Полузащитник Даниил Лесовой вернулся к тренировкам в общей группе «Динамо».
24-летний игрок тренировался наравне с одноклубниками впервые с июля 2021 года. Он пропустил шесть месяцев из-за травмы передней крестообразной связки колена.
- 23-летний Лесовой выступает за «Динамо» с сентября 2020 года.
- В прошлом сезоне он забил 7 голов и сделал 6 ассистов в 31 матче.
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Источник: твиттер «Динамо»