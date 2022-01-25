Хендрикс до конца недели перейдет в «Фейеноорд» на правах аренды с правом выкупа (AD)

Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс продолжит карьеру в «Фейеноорде».
По информации AD, голландский клуб возьмет 26-летнего игрока в аренду до конца сезона. В соглашении будет предусмотрена опция выкупа.
Сделка будет закрыта до конца недели.
- В этом сезоне Хендрикс провел 11 матчей, результативными действиями не отличался.
- Он выступает за «Спартак» с января 2021 года.
- Рыночная стоимость хавбека – 1,8 миллиона евро.
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Источник: AD
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