«Зенит» выложил шуточный ролик о переговорах с Адамовым. Это отсылка на презентацию Язиджи в ЦСКА

«Зенит» объявил о трансфере защитника «Урала» Арсена Адамова, опубликовав шуточный ролик о переговорах с ним.
Это отсылка к видео ЦСКА, в котором клуб завлекает в Россию «Наташами» турецкого полузащитника Юсуфа Язиджи.
- «Зенит» заплатил за Адамова 5 миллионов евро.
- 22-летний футболист после прохождения медосмотра заключит с клубом контракт до лета 2026 года.
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Источник: твиттер «Зенита»