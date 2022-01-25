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    «Зенит» выложил шуточный ролик о переговорах с Адамовым. Это отсылка на презентацию Язиджи в ЦСКА

    «Зенит» объявил о трансфере защитника «Урала» Арсена Адамова, опубликовав шуточный ролик о переговорах с ним.

    Это отсылка к видео ЦСКА, в котором клуб завлекает в Россию «Наташами» турецкого полузащитника Юсуфа Язиджи.

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    Источник: твиттер «Зенита»

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    Сегодня, 14:53
    Комментарии12
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      Рейтинг: +10876

      BRO_football 14 минут назад

      ...есть мусор и сосули с крыш.

      0
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      Рейтинг: +97

      Zlatan2718 24 минуты назад

      ".. много бабла.. а Наташу.. купишь.." )

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +544

      Mityai90 1 час назад

      Это Петербург, в наших цветах нет черного.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +15000

      Persona_non_Grata 1 час назад

      И ведь кому то за такую хрень деньги платят ...

      2
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      Рейтинг: +300

      Беспонтий 1 час назад

      ну так
      с претензией на питерскую интелегентность
      но не менее хабалисто чем столичный юмор

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +22971

      bset 1 час назад

      Смешно) Подкололи) А с Наташами вообще позорище было...

      4
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      Рейтинг: +2209

      petrucho-spb 1 час назад

      Чушь какая

      1
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      Рейтинг: +135

      Аден 2 часа назад

      х-ня какая то, бомжовский вариант.

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      Рейтинг: +743

      вальтер79 2 часа назад

      креативненко не зря свой хлеб едят ребята))))))))

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      Рейтинг: +22440

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Примитивная отссылка.

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