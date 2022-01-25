«Зенит» выложил шуточный ролик о переговорах с Адамовым. Это отсылка на презентацию Язиджи в ЦСКА

«Зенит» объявил о трансфере защитника «Урала» Арсена Адамова, опубликовав шуточный ролик о переговорах с ним.

Это отсылка к видео ЦСКА, в котором клуб завлекает в Россию «Наташами» турецкого полузащитника Юсуфа Язиджи.

«Зенит» заплатил за Адамова 5 миллионов евро.

22-летний футболист после прохождения медосмотра заключит с клубом контракт до лета 2026 года.

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