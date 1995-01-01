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    Влахович хочет перейти в «Ювентус» в течение недели. Контракт согласован (Football Italia)

    Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович близок к переходу в «Ювентус».

    По информации Football Italia, стороны согласовали условия личного контракта с зарплатой 7 миллионов евро в год. Влахович хочет перейти в «Ювентус» в январе, но готов перейти в туринский клуб летом, если клубы не смогут договориться сейчас.

    «Фиорентина» хочет получить за футболиста 70 миллионов евро и выступает против включения в сделку других игроков. Если «Ювентус» подпишет Влаховича за эту сумму, то не сможет приобрести новичков летом.

    • Влахович – самый подорожавший игрок 2021-го года (с 16 до 70 миллионов).
    • В этом сезон он забил 17 голов в 21 матче Серии А.

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    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 13:57
    Комментарии6
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      Рейтинг: +508

      Nayturs 3 часа назад

      Вот тут и будет шанс у Кокорина

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1552

      СуперПАВ9 7 часов назад

      Доиграй сезон в Феарентине , а потом переходи в Тоттенхем

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +295

      3meeeD > СуперПАВ9 7 часов назад

      Нах..я ему помойка эта

      0
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      Рейтинг: +1552

      СуперПАВ9 > 3meeeD 6 часов назад

      Помойка это твой поганный рот

      3
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      Рейтинг: +1552

      СуперПАВ9 > 3meeeD 6 часов назад

      При Конте Влахович спрогресирует и поборемся за побелу в апл в финале оч мы уже были

      2
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      Рейтинг: +130

      ЖивиФутболом > СуперПАВ9 5 часов назад

      ты видимо от алкашей рожден, потому что ума палата

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