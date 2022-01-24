Влахович хочет перейти в «Ювентус» в течение недели. Контракт согласован (Football Italia)

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович близок к переходу в «Ювентус».

По информации Football Italia, стороны согласовали условия личного контракта с зарплатой 7 миллионов евро в год. Влахович хочет перейти в «Ювентус» в январе, но готов перейти в туринский клуб летом, если клубы не смогут договориться сейчас.

«Фиорентина» хочет получить за футболиста 70 миллионов евро и выступает против включения в сделку других игроков. Если «Ювентус» подпишет Влаховича за эту сумму, то не сможет приобрести новичков летом.

Влахович – самый подорожавший игрок 2021-го года (с 16 до 70 миллионов).

В этом сезон он забил 17 голов в 21 матче Серии А.

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