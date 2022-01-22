Чернов: «С бразильцами в «Зените» Сергееву ничего не надо делать, чтобы забить»

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов поделился мнением о перспективах нападающего Ивана Сергеева в «Зените».

– Как думаете, Сергеев и Пруцев уже доросли до такого уровня, как «Зенит» и «Спартак»?

– Думаю, каждый из нашей команды достоин играть в топ-клубах. Что касается Сергеева и Пруцева, они готовы конкурировать там с ребятами на равных.

Пройдут адаптацию, и в сезоне мы уже увидим тот футбол, который они показывали в «Крыльях».

– Но у Сергеева в конкурентах многолетние лидеры нашего футбола – Азмун и Дзюба.

– По сути да. «Зенит» создает много моментов, много забивает, и команды против них играют в более закрытый футбол.

С бразильцами Ваньку даже ничего делать не надо будет, забьет голы.

Сергеев заключил контракт с «Зенитом» до лета 2025 года.

Он перешел в петербургский клуб из «Крыльев Советов».

Сумма трансфера – 2,15 миллиона евро.

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