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    Чернов: «С бразильцами в «Зените» Сергееву ничего не надо делать, чтобы забить»

    Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов поделился мнением о перспективах нападающего Ивана Сергеева в «Зените».

    – Как думаете, Сергеев и Пруцев уже доросли до такого уровня, как «Зенит» и «Спартак»?

    – Думаю, каждый из нашей команды достоин играть в топ-клубах. Что касается Сергеева и Пруцева, они готовы конкурировать там с ребятами на равных.

    Пройдут адаптацию, и в сезоне мы уже увидим тот футбол, который они показывали в «Крыльях».

    – Но у Сергеева в конкурентах многолетние лидеры нашего футбола – Азмун и Дзюба.

    – По сути да. «Зенит» создает много моментов, много забивает, и команды против них играют в более закрытый футбол.

    С бразильцами Ваньку даже ничего делать не надо будет, забьет голы.

    • Сергеев заключил контракт с «Зенитом» до лета 2025 года.
    • Он перешел в петербургский клуб из «Крыльев Советов».
    • Сумма трансфера – 2,15 миллиона евро.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 15:43
    Комментарии4
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      Рейтинг: +18574

      derrik2000 4 часа назад

      "С бразильцами Ваньку даже ничего делать не надо будет, забьет голы."

      А можно и вообще ничего не делать.
      Даже на поле не выходить.
      Зачем?
      Бразильцы же есть!
      )))

      1
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      Рейтинг: +682

      jet andy > derrik2000 3 часа назад

      Если Алберто придет то точно выходить редко будет.

      0
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      Рейтинг: +15378

      paracetamol 4 часа назад

      Главное, Сергееву нужно в ворота попадать после точных передач бразил. Азмун в этом отношении разбаловался, да и Зюба с Ерохой тоже!

      2
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      Рейтинг: +5633

      Semenycch 5 часов назад

      Может ему лучше и на поле не выходить?

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