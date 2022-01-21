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    Ахметов присоединился к ЦСКА на сборе в Испании после ковида

    Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов начал сбор в Испании позже партнеров. По информации экс-журналиста «Матч ТВ» и «Чемпионата» Ивана Карпова, у игрока был коронавирус.

    ЦСКА тренируется в Кампоаморе с прошлой недели.

    • В нынешнем сезоне Ахметов провeл 17 матчей, забил мяч и сделал 3 голевые передачи.
    • Летом у футболиста заканчивается контракт.
    • ЦСКА возобновит сезон 26 февраля матчем РПЛ против «Спартака».

    «Спрашивайте у ЦСКА». Агент Ахметова прокомментировал отсутствие игрока на первом сборе

    Источник: твиттер ЦСКА

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    21.01.2022 20:18
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