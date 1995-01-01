«Спрашивайте у ЦСКА». Агент Ахметова прокомментировал отсутствие игрока на первом сборе

Да пофиг вообще. Он ни рыба, ни мясо. Есть в команде - пусть будет на всякий случай, уйдёт - не жалко.
Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов не полетел с командой на первый зимний сбор в Испанию. Ситуацию прокомментировал агент игрока Ираклий Гегечкори.
«С Ильзатом ничего страшного не случилось. Подробности спрашивайте у ЦСКА, я комментировать ничего не буду», – сказал Гегечкори.
- В нынешнем сезоне Ахметов провeл 17 матчей, забил мяч и сделал 3 голевые передачи.
- Летом у футболиста заканчивается контракт.
- ЦСКА будет работать в Испании в составе 24 игроков.