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    «Спрашивайте у ЦСКА». Агент Ахметова прокомментировал отсутствие игрока на первом сборе

    Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов не полетел с командой на первый зимний сбор в Испанию. Ситуацию прокомментировал агент игрока Ираклий Гегечкори.

    «С Ильзатом ничего страшного не случилось. Подробности спрашивайте у ЦСКА, я комментировать ничего не буду», – сказал Гегечкори.

    • В нынешнем сезоне Ахметов провeл 17 матчей, забил мяч и сделал 3 голевые передачи.
    • Летом у футболиста заканчивается контракт.
    • ЦСКА будет работать в Испании в составе 24 игроков.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 19:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1193

      DemSerg 18 минут назад

      Да пофиг вообще. Он ни рыба, ни мясо. Есть в команде - пусть будет на всякий случай, уйдёт - не жалко.

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