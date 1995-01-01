«Спрашивайте у ЦСКА». Агент Ахметова прокомментировал отсутствие игрока на первом сборе

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов не полетел с командой на первый зимний сбор в Испанию. Ситуацию прокомментировал агент игрока Ираклий Гегечкори.

«С Ильзатом ничего страшного не случилось. Подробности спрашивайте у ЦСКА, я комментировать ничего не буду», – сказал Гегечкори.